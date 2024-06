Princ William ima stariju sestru koja će mu preuzeti tron? Kruži bizarna priča o njenom rođenju

Kraljevska obitelj prepuna je misterija i enigmi, a na društvenim mrežama kruži intrigantna teorija o izvanbračnom djetetu kralja Charlesa i preminule princeze Diane. Daily Mail je ranije o tomu pisao i naveo da William i Harry imaju stariju sestru koja se zove Sarah Spancer. Prema pisanju britanskih medija, ona je rođena 1981. godine, a nakon smrti majke preselila se u Ameriku gdje, navodno, živi pod skrivenim identitetom.

U vrijeme njezina rođenja vrijedilo je pravilo da najstariji muški nasljednik preuzima tron, no danas je situacija potpuno drugačija. Neovisno o spolu, najstarije dijete dolazi po krunu, a ukoliko Sarah dođe u London po svoja prava, utoliko bi William mogao izvisiti.

A iza svega stoji pomalo bizarna priča... Daily Mail piše da je kraljica Elizabeta II naredila da se Lady Diana podvrgne ginekološkim testovima kako bi se utvrdilo da je sposobna rađati prije zaruka. Tijekom testova, kako kaže priča, Dianine su jajne stanice oplođene spermom princa Charlesa. Rezultati su bili uspješni, a embriji su uništeni.

Ipak, priča kaže da je liječnik, zadužen za njihov slučaj, potajno zadržao jedan embrij i - usadio ga u svoju suprugu. Nikad nije dokazano da je ta žena postala surogat majka Charlesa i Diane.

Sarah je na svijet došla u listopadu 1981., deset tjedana nakon kraljevskog vjenčanja njezinih roditelja i osam mjeseci prije nego je Diana na rodila Williama.

Priča se razvija u tragediju za Sarah. Roditelji su joj poginuli u njezinim kasnim 20-ima, a onda je u jednom dnevniku pronašla informaciju da su je roditelji dobili putem doniranog embrija i 'in vitro' oplodnje.

Potaknuta time, bacila se u potragu za svojim pravim roditeljima, ali prije oko 10 godina je dobila prijetnje. Daily Mail piše da je na telefonskoj sekretarici dobila poruku, odnosno upozorenje da prestane s potragom roditelja, ako želi živjeti.

Inače, princeza Diana zaista je bila na ginekološkom pregledu prije zaruka s tadašnjim princem Charlesom.

- Morali su me provjeriti prije nego što su mi dopustili da se udam za njega - izjavila je svojedobno, prenosi Daily Mail.

Britanski mediji su gotovo sigurni da je Dianin pregled tad obavio kraljičin visoko cijenjeni kirurg-ginekolog, pokojni sir George Pinker. Međutim, on nije poginuo, kako se navodi za Sarahine roditelje, već je Pinker preminuo u dobi od 82 godine. Stoga je jedino sigurno da ju on nije odgajao.

Američki tabloid Globe je svojedobno izašao s naslovnicom na kojoj je pisalo: 'Bombastična nova knjiga. Tajna kći princeze Diane!'. Nasuprot fotografije princeze Diane bio je lik mlade djevojke s plavom kosom do ramena, koja je neodoljivo podsjećala na lice i osmijeh princeze, naveo je Daily Mail.