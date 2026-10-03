Novi sportski dokumentarac: 'Kroz film želimo pokazati kako se nekad igrao nogomet...'

Od prvih nogometnih utakmica pa sve do današnjih mladih nada, ženskog nogometa i novih terena - dokumentarni film 'Stoljeće nogometa u Dubrovačko-neretvanskoj županiji' pokušat će na jednom mjestu sačuvati bogatu sportsku povijest najjužnije hrvatske županije.

Film je djelo režisera Mile Ostovića, a projekt je pokrenuo Županijski nogometni savez Dubrovačko-neretvanske županije. Predsjednik Saveza, Ivo Jerković, ističe kako cilj nije samo prikaz nogometnih rezultata i utakmica.

- Želimo prikazati kako se nogomet igrao prije 100 godina, kako se igrao prije 50 godina i kako se igra danas. Želimo tu povijest, koja je jako bitna za nas, arhivirati za naše mlađe naraštaje, da mogu vidjeti kako je to tada bilo - rekao nam je Jerković.

Foto: PROMO

Nogometna priča Dubrovačko-neretvanska županije obuhvaća brojne gradove, mjesta, otoke i klubove. Upravo zato želja je da se u filmu nitko ne zaboravi tko je svojim radom sudjelovao u stvaranju te nogometne povijesti.

- Želimo ovjekovječiti svaku osobu koja je svojim radom, trudom i zalaganjem doprinijela razvoju nogometa u Dubrovačko-neretvanskoj županiji. Mi smo jedna od najrazvučenijih županija i imamo nogometne klubove i na otocima. Želimo zahvaliti svima koji su omogućili da se nogomet igra u našoj županiji - ističe Jerković.

Arhivski materijali mogli bi biti najemotivniji dijelova filma, a savezu su stare fotografije slali klubovi te pojedinci koji su ih desetljećima čuvali u svojim privatnim zbirkama.

- Uspjeli smo pronaći dosta tih starih arhivskih fotografija koje su nam poslali klubovi, ali i ljudi koji su ih sakupljali godinama. Želimo te slike oživjeti i prikazati tu prošlost u stvarnom obliku - otkriva Jerković.

Prvi rezultat takvog pristupa već je imao snažan emotivni učinak prilikom gledanja isječaka iz filma gdje su, zahvaljujući tehnologiji, ljudi s fotografija ponovno 'oživjeli'.

- Neki dan smo gledali kratki trailer filma i bilo je jako emotivno i lijepo vidjeti te stare fotografije koje smo oživjeli i ubacili, da se ljudi koji su bili na fotografijama kreću i da se prikažu određene emocije. Drago nam je što smo došli do toga jer mislim da je to arhivski materijal koji trebamo čuvati za buduće naraštaje - rekao je predsjednik Saveza.

Film neće biti posvećen samo velikim utakmicama i poznatim imenima. Ideja i cilj je prikazati sve segmente nogometnog života u županiji.

- Želimo staviti sve te povijesne trenutke, od naših omladinskih pogona, seniorskih momčadi, ženskog nogometa. Sve želimo prikazati - kaže Jerković.

Iako je predviđeno trajanje filma oko 52 minute, već sada je jasno da u njemu neće biti moguće prikazati baš sve što je tijekom proteklih stotinu godina obilježilo nogomet u županiji.

- Te 52 minute sigurno neće biti dovoljno da ubacimo sve. Potrudit ćemo se izdvojiti najvažnije trenutke i da se spomene svaki klub, svaka osoba koja je doprinijela razvoju te sve što je bitno za našu županiju - priznao nam je Jerković.

Iako je prošlost njegova glavna tema, film neće stati samo na nostalgiji. Ideja je povezati ono što je bilo s onim što je nogomet u županiji danas, ali i s onim što može biti u budućnosti.

Foto: Privatni album/

- Svrha filma je u potpunosti prikazati povijest nogometa u Dubrovačko-neretvanskoj županiji, a uz to povezati prošlost sa sadašnjošću i budućnošću te prikazati planove koje želimo ostvariti za daljnji razvoj nogometa u našoj županiji - objašnjava Jerković.

Iza cijele priče ipak stoje ljudi, oni koji su desetljećima igrali, trenirali, vodili klubove, organizirali utakmice, radili s djecom ili na bilo koji drugi način pomagali da nogomet u županiji opstane i dalje se razvija. Priče, fotografije i uspomene tih ljudi bit će jedan od najvažnijih dijelova filma.

- Želimo ovjekovječiti svaku osobu koja je svojim trudom, radom i zalaganjem doprinijela razvoju nogometa u županiji - poručuje za kraj Jerković.