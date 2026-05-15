Novi zagrebački bend The Zebras predstavio je prvi singl i najavio nastup pred tisućama

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
Inspirirani urbanim duhom Zagreba i legendarnim klubom Kulušić, The Zebras donose svjež spoj popa, rocka i funky groovea, uz naglašenu plesnu energiju i moderan zvuk

Zagrebačka glazbena scena dobila je novo ime koje već prvim singlom privlači pažnju publike i ljubitelja domaćeg pop/rock zvuka. The Zebras predstavili su pjesmu 'Nisam ja taj', a uz premijeru singla najavili su i svoj prvi veliki live nastup pred nekoliko tisuća ljudi. 

Bend čine Zvonimir Sever i Branko Markota, dok produkciju potpisuje poznati producent Zvonimir Dusper Dus. Inspirirani urbanim duhom Zagreba i legendarnim klubom Kulušić, The Zebras donose svjež spoj popa, rocka i funky groovea, uz naglašenu plesnu energiju i moderan zvuk.

Njihov prvi singl 'Nisam ja taj' donosi zarazan ritam, ali i priču o borbi dobra i zla, dok videospot dodatno širi cijeli koncept. Radnja se paralelno odvija u 1987. i 2526. godini, čime bend otvara širu glazbeno-filmsku priču koja će se nastaviti kroz cijeli EP.

Publika će pjesmu prvi put uživo moći čuti u subotu, 30. svibnja u 20:30 sati na Harley Week Zagreb, gdje će The Zebras nastupiti pred nekoliko tisuća posjetitelja.

Ovim singlom bend ujedno najavljuje i EP s pet autorskih pjesama te jasno poručuje kako je „Nisam ja taj” tek početak njihove glazbene priče.

