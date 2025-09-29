Obavijesti

MIRA BARIĆ

Novinarka i urednica 'Jutarnje kronike' otišla je u mirovinu

Piše Sara Študir,
Foto: HRT

Kolege s prvog programa Hrvatskog radija prigodnom su se objavom oprostile od Mire Barić koja je otišla u mirovinu

Tim 1. radijskog programa Hrvatske radiotelevizije na svom Facebook profilu prigodno se oprostio od svoje kolegice Mire Barić koja odlazi u mirovinu. Uz fotografije nasmiješene Mire s cvijećem i kolegama, stoji emotivna poruka: 'Bez naše Mire desk više neće biti isti. Sretno Miro Barić u zasluženoj mirovini i naravno #ostaniuzPrvi". 

Mira Barić rođena je 1960. godine,a diplomirala je na Pravnom fakultetu u Zagrebu. Svoju je karijeru provela radeći kao novinarka i urednica. Od 1991. godine radila je na HR Radio Sljemenu kao gradska reporterka, a 1994. postaje stalna članica redakcije unutarnje politike na 1. programu HR-a. Tamo se istaknula prateći rad Sabora i Vlade te uređujući emisiju 'Poslovni tjedan'. Uz to, na Desku HR-a uređivala je i 'Jutarnje novine', 'Dnevne novosti', 'Dnevnik' te druge informativne emisije.

