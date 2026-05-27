Novoj misici Antei Mršić zbog tate Veljka sport je u krvi...

U raskošnoj Smaragdnoj dvorani zagrebačkog hotela Esplanade održan je jubilarni, 30. izbor za Miss Universe Hrvatske, a titulu najljepše Hrvatice ove je godine osvojila Antea Mršić (24) iz Zagreba. Nakon večeri ispunjene glamuroznim izlascima na pozornicu, glazbenim nastupima i napetim proglašenjem, upravo je ona ponijela prestižnu krunu Zlatarne Dodić i osigurala pravo predstavljanja Hrvatske na svjetskom izboru Miss Universe koji će se krajem studenoga održati u Puerto Ricu.

Krunu joj je predala prošlogodišnja pobjednica Laura Gnjatović, a publika je pobjednicu nagradila velikim pljeskom nakon gotovo dvosatnog programa tijekom kojega su finalistice pokazale eleganciju, samopouzdanje i komunikacijske vještine. Prvom pratiljom proglašena je Monika Vojvodić, drugom pratiljom Laura Vujica, treće mjesto pripalo je Beati Šimat, dok je četvrta pratilja Magdalena Fofić. Titulu Miss simpatičnosti osvojila je Magdalena Kovačić.

storyeditor/2026-05-26/PXL_250526_152566196.jpg | Foto: JOSIP MISKOVIC/PIXSELL

Antea Mršić dolazi iz Zagreba, ima 24 godine i već na prvi pogled odaje dojam djevojke kojoj sport i disciplina igraju važnu ulogu u životu. Završila je studij menadžmenta športa i športskih djelatnosti na Sveučilištu Libertas, a danas radi u struci za jedan košarkaški klub, gdje vodi i društvene mreže. Nije tajna ni da dolazi iz poznate sportske obitelji. Antea je kći bivšeg hrvatskog košarkaškog reprezentativca i trenera Veljka Mršića, a to je sigurno utjecalo na njezinu povezanost sa sportom i aktivnim načinom života.

Iza Mršića je bogata sportska karijera. Antein tata se rodio u Splitu, roditelji su mu porijeklom iz Imotskog, a do sedme je godine živio u Požegi. Kasnije se seli u Čapljinu i tamo završio osnovnu školu jer je otac želio biti bliže kući. Kasnije je preselio u Zagreb, a ostatak obitelji ostao je živjeti u Hercegovini. U igračkoj je karijeri nastupao za Borac iz Čapljine, Cibonu, Nesas, Žalgiris, Varese, Málagu, Olympiacos, Gironu, Pippo Milano, Granadu, Split, Ülkerspor i Kijev. To mi je bio i posljednji klub, 2005. otišao je u mirovinu.

Foto: Marko Lukunić/PIXSELL

Bio je izbornik hrvatske reprezentacije, osvajao je tri posljednje medalje hrvatske reprezentacije, talijansko i litavsko prvenstvo, pet puta bio je prvak Hrvatske, a danas je trener talijanskog Dinamo Sassarija. Njegova kćer, danas Miss Universe Hrvatske, Antea rodila se 2001. u Torontu u Kanadi, gdje je odrasla njezina majka Velinda Ljubičić.

U to je vrijeme Veljko igrao košarku u španjolskoj Malagi. Zbog očeve karijere obitelj se često selila pa je Antea dio djetinjstva provela u Grčkoj i Italiji. Sportsku disciplinu i natjecateljski duh razvijala je od najranijih dana. Sama je ranije isticala kako najvećim životnim postignućem smatra završetak fakulteta u području koje je istinski zanima, i to uz paralelno bavljenje sportom.- Radna disciplina, timski duh i upornost vrijednosti su koje sam razvila kroz sport i obrazovanje - poručila je u predstavljanju prije izbora.

Foto: JOSIP MISKOVIC/PIXSELL

Kao Miss Universe Hrvatske željela bi se posvetiti projektima koji potiču djecu i mlade na bavljenje sportom, posebno one koji nemaju jednake mogućnosti, jer vjeruje da sport može pozitivno utjecati na njihov razvoj i samopouzdanje. Kao najveće talente navodi komunikaciju s ljudima, organizacijske sposobnosti i timski rad.

Slobodno vrijeme najradije provodi trenirajući, trčeći ili igrajući rekreativnu odbojku. Na društvenim mrežama često dijeli trenutke iz svakodnevice, putovanja i treninge, a mnogi su primijetili kako iza glamuroznog izgleda stoji izrazito aktivan stil života. Njezin vitki stas, elegantno držanje i samouvjerena ženstvenost posebno su istaknuti u svjetlucavim večernjim toaletama i cocktail haljinama u glamuroznom stilu, s naglašenom siluetom i otvorenim detaljima, dok je u finalnom izlasku dominirala u elegantnoj kreaciji, koja je dodatno naglasila njezin sportski stas i držanje. Ovogodišnji izbor bio je poseban i zbog obilježavanja jubilarnih 30 godina održavanja izbora Miss Universe Hrvatske.

U Esplanadi se okupilo 15 finalistica iz svih dijelova Hrvatske, a posljednjih su dana intenzivno uvježbavale koreografije, hod i nastupe pred stručnim žirijem. Atmosfera u dvorani tijekom cijele večeri bila je ispunjena uzbuđenjem i iščekivanjem, a publika je uživala i u glazbenim nastupima Mije Dimšić, Marije Vidović, Sandija Cenova i Davora Radolfija.

Foto: JOSIP MISKOVIC/PIXSELL

Djevojke su se predstavile u nekoliko modnih izdanja, uključujući večernje i cocktail haljine, domaćeg brenda Bariba, kupaće kostime te elegantnu obuću, dok su iza njihovih beauty izdanja stajali brojni stilisti i make-up umjetnici. Posebnu emociju izazvao je oproštaj prošlogodišnje pobjednice Laure Gnjatović, koja je tijekom svojega mandata predstavljala Hrvatsku na međunarodnoj sceni i ostvarila veliku vidljivost na društvenim mrežama.

- Maksimalno sam se trudila curama pomoći oko svega i biti podrška kakva je meni trebala kad sam se ja natjecala - rekla je bivša pobjednica, kojoj je prošlogodišnja titula donijela veliku medijsku pozornost, brojne obveze i odgovornost, ali i neke kritike s kojima se, priznaje, morala naučiti nositi, kao i srušiti neke predrasude vezane za misice.

Foto: JOSIP MISKOVIC/PIXSELL

Vlasnik licence Vladimir Kraljević još je jednom naglasio kako izbor odavno nije samo natjecanje ljepote.

- Titula Miss Universe Hrvatske je posao. Ne podrazumijeva samo lijepo lice i dobar hod po pisti. Djevojka koja ponese ovu titulu mora biti spremna na odgovornost, odricanja, kontinuirani rad i doprinos zajednici kroz humanitarni angažman - istaknuo je Kraljević. Dodao je i kako današnje pobjednice moraju biti prisutne i aktivne na društvenim mrežama te znati predstavljati svoju zemlju na međunarodnoj razini.

Direktorica izbora Marija Kraljević istaknula je kako su se finalistice mjesecima pripremale za završnu večer kroz edukacije, javne nastupe i razvoj komunikacijskih vještina. Osim prestižne krune, pobjednicu očekuju i brojne vrijedne nagrade, među kojima se posebno ističe stipendija Zagrebačke škole ekonomije i managementa u vrijednosti do 20.000 eura za četverogodišnji prijediplomski ili MBA studij. No najveći izazov za Anteu tek slijedi - predstavljanje Hrvatske na jednom od najpoznatijih svjetskih izbora ljepote u Puerto Ricu, gdje će imati priliku natjecati se s kandidatkinjama iz cijeloga svijeta.

Foto: JOSIP MISKOVIC/PIXSELL

Izbor Miss Universe smatra se jednim od najprestižnijih svjetskih izbora ljepote s tradicijom dugom 75 godina, a tijekom godina prerastao je u platformu koja naglasak stavlja i na humanitarni rad, javni angažman i osobni razvoj natjecateljica. Vlasnik ovog izbora svojedobno je bio (od 1996. do 2015. godine) američki predsjednik Donald Trump. Upravo s njim na čelu izbor je prerastao u globalno televizijsko i medijsko natjecanje.