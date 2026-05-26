Tko je nova Miss Universe Hrvatska? Otac joj je domaći sportaš, evo čime se ona bavi
Na izboru za Miss Universe Hrvatske pobjedu je odnijela Antea Mršić (24). Ona će nas predstavljati na svjetskom izboru Miss Universe u Puerto Ricu u studenom.
Inače, Antea je kći domaćeg sportaša - bivšeg hrvatskog košarkaškog reprezentativca i trenera Veljka Mršića te dizajnerice interijera Velinde Ljubičić. Rođena je u Kanadi, a radi karijere oca odrastala je između Hrvatske, Italije i Španjolske.
Antea je završila studij menadžmenta športa i športskih djelatnosti na Sveučilištu Libertas u Zagrebu i radi u struci za jedan košarkaški klub. Svojim najvećim postignućem smatra završetak studija u području koje ju istinski zanima, uz paralelno bavljenje sportom.
U tom periodu za nju je najveća vrijednost bila radna disciplina, timski duh i upornost koje je razvila kroz sport i obrazovanje.
Svojim talentima smatra komunikaciju s ljudima, organizaciju i sposobnost rada u timu.
Sport je važan dio njenog života - redovito trenira, prati sportske trendove i uživa u aktivnostima poput fitnessa, trčanja i rekreativne odbojke. Voli i putovanja, upoznavanje novih kultura i rad na osobnom razvoju.
Kao Miss Universe Hrvatske željela bi se posvetiti projektima koji potiču djecu i mlade na bavljenje sportom, posebno one koji nemaju jednake mogućnosti, jer vjeruje da sport može pozitivno utjecati na njihov razvoj i samopouzdanje.
Pobjednicu čekaju i brojne nagrade, a među njima je i stipendija Zagrebačke škole ekonomije i managementa za četverogodišnji prijediplomski ili MBA studij u vrijednosti do 20 tisuća eura.
