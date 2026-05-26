ROĐENA U KANADI

Tko je nova Miss Universe Hrvatska? Otac joj je domaći sportaš, evo čime se ona bavi

Zagreb: Antea Mršić nova je Miss Universe | Foto: Josip Miskovic/PIXSELL

Antea Mršić je završila studij menadžmenta športa i športskih djelatnosti i radi u struci za jedan košarkaški klub. Osim toga, sport je važan dio njenog života - redovito trenira i uživa u fitnessu

Na izboru za Miss Universe Hrvatske pobjedu je odnijela Antea Mršić (24). Ona će nas predstavljati na svjetskom izboru Miss Universe u Puerto Ricu u studenom. 

Foto: Emanuel Manchy

Inače, Antea je kći domaćeg sportaša - bivšeg hrvatskog košarkaškog reprezentativca i trenera Veljka Mršića te dizajnerice interijera Velinde Ljubičić. Rođena je u Kanadi, a radi karijere oca odrastala je između Hrvatske, Italije i Španjolske.

Antea je završila studij menadžmenta športa i športskih djelatnosti na Sveučilištu Libertas u Zagrebu i radi u struci za jedan košarkaški klub. Svojim najvećim postignućem smatra završetak studija u području koje ju istinski zanima, uz paralelno bavljenje sportom.

U tom periodu za nju je najveća vrijednost bila radna disciplina, timski duh i upornost koje je razvila kroz sport i obrazovanje.

Svojim talentima smatra komunikaciju s ljudima, organizaciju i sposobnost rada u timu.

Sport je važan dio njenog života - redovito trenira, prati sportske trendove i uživa u aktivnostima poput fitnessa, trčanja i rekreativne odbojke. Voli i putovanja, upoznavanje novih kultura i rad na osobnom razvoju.

Kao Miss Universe Hrvatske željela bi se posvetiti projektima koji potiču djecu i mlade na bavljenje sportom, posebno one koji nemaju jednake mogućnosti, jer vjeruje da sport može pozitivno utjecati na njihov razvoj i samopouzdanje.

Pobjednicu čekaju i brojne nagrade, a među njima je i stipendija Zagrebačke škole ekonomije i managementa za četverogodišnji prijediplomski ili MBA studij u vrijednosti do 20 tisuća eura.

