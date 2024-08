Novom napadaču 'vatrenih' velika podrška je lijepa brineta

Među imenima novih napadačkih nada hrvatske nogometne reprezentacije našao se i Igor Matanović. O njegovom životu malo toga je poznato, a na društvenim mrežama objavljuje fotografije s nogometnih terena. No, tu su neke u kojima je obilježio posebne trenutke s obitelji i djevojkom. Njegova najveća podrška je djevojka Jelena.

Čini se kako Jelena svoj privatni život drži podalje od očiju javnosti, a svoj profil na društvenim mrežama drži zaključanim.

Ipak, njihove zajedničke trenutke rado podijeli Matanović. Tako je na jednoj par nasmiješeno pozirao, a bili su i modno usklađeni.

Pljuštali su komplimenti u komentarima.

Inače, Matanović je s 21 godinom, prvi put dobio poziv u A reprezentaciju, a Zlatko Dalić uvrstio ga je za susrete Lige nacija protiv Portugala i Poljske. Matanović je igrao za Njemačku U-17, U-18 i U-19, zadnju utakmicu dva mjeseca prije nego što je zaigrao za Hrvatsku.

U Sesvetama odigrana nogometna utakmica U-21, Hrvatska - Švedska | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

- I meni je bilo teško. Igrao sam za Njemačku od 16. godine, bilo mi je prekrasno, treneri su me puno toga naučili, ali onda je došla ponuda Hrvatske i prepoznao sam je kao šansu da igram na europskom i svjetskom prvenstvu, što mi je sportski cilj. To želim i to je za mene velika stvar - ispričao nam je tada.