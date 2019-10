Novopečeni tata: 'Sin Maro voli kad mu ja pjevam uspavanke...'

Kad je čula pjesmu ‘Još jedan dan’ supruga Ana nije se zabrinula. Nije pitala: ‘Heeej, što nije u redu s nama?’ jer je znala da to nije naša pjesma. Sve smo ‘sumnje’ uklonili u startu, kaže Marko Tolja (35). Njegov duet s Mijom Dimšić ”Sva blaga ovog svijeta” još ne silazi s vrha top lista, a tek objavljena balada “Još jedan dan” publika je sjajno prihvatila.

Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

- Mislim da si pjesme ne mogu biti konkurencija. Skroz su različite i svaka na svoj način dolazi do publike. ‘Još jedan dan’ je možda mrvicu ‘teža’ pjesma pa će joj i put do uspjeha sigurno biti dulji, ali na to sam ja već odavno navikao - kaže Marko.

“Sva blaga ovog svijeta” ljetna je ljubavna pjesma, puna pozitivnih misli i ljubavi. Kad ga je Mia zvala da snime duet, Marko nije dvojio.

- Pristao sam a da nisam čuo pjesmu. Nisam pogriješio jer je pjesma zaživjela i u eteru i među ljudima - priča Marko, koji je autor pjesme o turobnom prekidu “Još jedan dan”.

Foto: Privatni albumI

- Sva sreća, moja ljubavna situacija je lijepa i stabilna, a inspiraciju za ovu pjesmu pronašao sam u prekidu meni vrlo drage osobe - priča Marko.

Pjevač je uvijek spreman prijateljima biti rame za plakanje. Prijateljstvo mu je jako važno i nastoji, kad može, biti uz njih.

- I u sretnim i u tužnim trenucima. Imam svega par pravih frendova i znaju da uvijek mogu računati na mene. Isto kao što i ja mogu na njih - priča.

U skladnom braku dobio je sinčića Maru. Kaže da mu i Ana i on pjevaju uspavanke, ali mališan je ipak mrvicu zadovoljniji kad to radi Marko.

- Već se vidi da jako voli glazbu, tako da uvijek nađem neku pjesmu koja ga umiri prije spavanja. Bila to ‘Zeko i potočić’ ili ‘Moon River’ - priča.

Foto: Instagram

Njih dvojica su, dodaje, dva prava zaigrana muškarca. Marko se uz sinčića pretvori u dijete.

- Glupiram se, skačem, pjevam… Kad ga vidim, sve brige nestanu i potpuno se prepustim igri. Iako ima tek sedam mjeseci, ponekad mi se čini da sam djetinjastiji od njega - kaže.

Foto: Instagram

Na glasu je kao izuzetno pristojan muškarac, jako ugodan sugovornik. Svjestan je da bi mu u ovom poslu bilo puno lakše da je neki “grubijan” koji se gura i nameće na sve strane, ali to, kaže, nije on.

- Uvijek nastojim biti fer, ne želim povrijediti nikoga pa si mislim da će mi se jednog dana to višestruko vratiti. To je neka moja životna filozofija koja se, istina, malo kosi s funkcioniranjem ostatka estrade, ali ne znam drukčije - rekao je Marko, koji je trenutačno fokusiran na novu pjesmu i svoju obitelj.

POGLEDAJTE VIDEO: