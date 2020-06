O Mirti pišu i talijanski mediji: Nije mi bilo lako, u Hrvatskoj nema žena koje prate nogomet

Ushićena sam kad mi ljudi kažu da im se sviđa moja energija, moja strast za poslom, ispričala je velika navijačica Hajduka. Splićanku ne prestaju obasipati komplimentima...

<p>Sportska novinarka<strong> Mirta Šurjak</strong> (34) još uvijek je važna tema talijanskih medija nakon što je nastupila u spotu za pjesmu 'Mi manca il calcio' (Nedostaje mi nogomet), koju je snimio talijanski glazbenik <strong>Ermanno Fabbri</strong>. Nije trebalo dugo da pjesmu proglase novim ljetnim hitom. Autor skladbe je <strong>Ivo Šćepanović</strong>, a zvijezda spota je novinarka HRT-a.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Mirta odgovorila otkud tolika ljubav prema nogometu i Hajduku!</strong></p><p>Splićanku ne prestaju obasipati komplimentima, a za portal <a href="https://www.calciostyle.it/le-interviste/esclusiva-calcio-style-intervista-a-mirta-surjak-mi-manca-il-calcio-la-hit-senza-confini-video.html" target="_blank">Calcio Style</a> govorila je o sebi, Hajduku, povratku navijača na stadione, ali i o pjesmi... Pitali su je kako je to biti jedno od najpopularnijih novinarskih lica, a Mirta im je rekla da joj je teško odgovoriti na to pitanje.</p><p>- Ushićena sam kad mi ljudi kažu da im se sviđa moja energija, moja strast za poslom. Nije mi bilo lako jer u Hrvatskoj nema puno žena koje profesionalno prate nogomet. A ja sam velika navijačica Hajduka, koji je simbol Splita i Dalmacije - istaknula je. Poručila je i da su joj Roma i Napoli najdraži talijanski klubovi.</p><p>Mirta u spotu izmjenjuje dresove talijanskih klubova na stadionu i izvija se po travnjaku.</p><p>- Željela sam pokazati emociju prema nogometu, najviše prema Talijanima s obzirom na to koliko im znači. Rekla bih da je on sudbina talijanskih navijača. Vjerujem da će se navijači uskoro vratiti na tribine, da će pjesma 'Mi manca il calcio' postati hit jer upravo je publika duša nogometa - zaključila je Mirta.</p><p><strong>POGLEDAJTE SPOT ZA PJESMU: </strong></p>