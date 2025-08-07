Obavijesti

NA NASTUPU IZ 2009.

Oasis oborio neobičan rekord: Koncert u Edinburghu najjače je zatresao tlo u zadnjih 20 godina

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Foto: Stefan Rousseau/PRESS ASSOCIATIO

Oasis je nadmašio Red Hot Chilli Pepperse iz lipnja 2004., Kings of Leon iz 2011. te Taylor Swift prošle godine, objavio je BGS koji mjeri seizmičke podatke na tim koncertima putem stanice udaljene četiri kilometara

Oasis, britanski sastav koji se ove godine vratio na pozornice, 2009. je oborio rekord seizmički najaktivnijeg koncerta u Edinburghu, gradu gdje će ovaj vikend održati nove koncerte, pokazala je analiza Britanskog geološkog zavoda (BGS). 

Koncert braće Gallagher na Murrayfieldu najviše je 'potresao' tlo od svih koncerata na tom stadionu u škotskoj prijestolnici u posljednjih dvadeset godina, prenosi agencija dpa. 

Oasis seismic data
Foto: Stefan Rousseau/PRESS ASSOCIATIO

Time je Oasis nadmašio Red Hot Chilli Pepperse iz lipnja 2004., Kings of Leon iz 2011. te Taylor Swift prošle godine, objavio je BGS koji mjeri seizmičke podatke na tim koncertima putem stanice udaljene četiri kilometara. 

Nastup Oasisa bio je seizmički dvostruko snažniji od Red Hot Chilli Peppersa koji su na drugom mjestu, piše dpa. 

POVRATNIČKI KONCERT FOTO Oasis održao prvi koncert nakon 16 godina! Pogledajte atmosferu s nastupa u Cardiffu
FOTO Oasis održao prvi koncert nakon 16 godina! Pogledajte atmosferu s nastupa u Cardiffu

Rang lista je objavljena uoči Oasisovih povratnih koncerata u Edinburghu ovaj vikend – potencijalnih novih rekordnih 'potresa'. 

Podaci koje BGS mjeri ne odnosi se na glasnoću glazbe ili publike, nego na pokrete obožavatelja koji skaču i plešu na muziku. 

Oasis' first show in 15 years, at Cardiff Principality Stadium
Foto: Suzanne Plunkett

Na koncertu 2009. najsnažnija seizmička aktivnost bila je u trenutku izlaska Oasisa na pozornicu i izvedbe pjesme 'Rock 'N' Roll Star'. 

