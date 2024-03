Oba tima protjerana iz kuhinje, a Josip je napustio show...

Jutro prije nove večere za goste timovi su se povukli kako bi dogovorili taktike. Crveni su i dalje računali na zajedništvo, a plavci su zaključili da moraju biti oprezni i fokusirani.

- Naš glavni problem u servisu je nekomunikacija. Odnosno, mi komuniciramo, ali sve nešto uprazno - Marko je primijetio.

Foto: RTL

Josip se prisjetio prošle večere i zamjerio Luciji i Mauru što su se potpuno pogubili na glavnome jelu, a Lucija se pokušala opravdati na sve načine. 'Uloga lidera trebala bi biti da čvrsto stoji... To trenutno nema nitko od nas. Možda jedino Marko ima hladnu glavu', komentirala je, a da više očekuje od vođe, priznao je i Domagoj.

- Crna pregača mi samo daje još više snage - kazao je optimistično nominirani crveni Roko Ć.

Priprema je počela, a timovi su krenuli vrlo optimistično. Crveni su bili prilično zadovoljni kako se snašla njihova nova članica Marjana. Iako je crvenima trebalo biti malo lakše jer su plavi nakon jučerašnjeg poraza morali napraviti dio pripreme za večeru kako za svoj tim, tako i za njih, nisu nimalo bili zadovoljni onim što su zatekli u frižideru.

Foto: RTL

- Chutney im je bio kiseo, krema rijetka, ne znam kako ćemo s tim - Chiara je kritizirala.

U plavoj je, pak, kuhinji Lucija odgovarala na sva pitanja tima, dok se vođa Mauro ponovno držao malo po strani.

- Lucija je glasna, ali ne vjerujem da bi bila dobar lider - Marko je ipak rekao. Stiglo je vrijeme da chef podijeli timove u brigade. U crvenom timu Marjana i Dominik bili su zaduženi za hladno predjelo, Vehid i Roko Ć. za topla predjela, Chiara i Sara radile su glavno jelo, a Roko K. bio je zadužen za priloge. Nakon što završi s hladnim predjelima, Dominik postaje leteći, a Marjana se baca na desert.

Foto: RTL

U plavom timu Marko i Domagoj brinuli su se o hladnim predjelima, Lucija i Mauro za topla, Josip i Tea radili su glavna jela, a Tomislav priloge. Marko će nakon svog posluženog dijela postati leteći, Domagoj će pripremati desert. Timovi su ponavljali meni s prošle večere, koju su crveni uspješno završili. Za hladno predjelo gosti će moći naručiti tuna tataki ili roast beef, grilanu cikoriju i vinaigrette. Topla predjela dana će biti štrudla od krvavice s chutneyjem od jabuke i rožoto od cikle s kremom od gorgonzole i pekan orasima. Glavno jelo su janjeći rack u bilju, chimichurri s inćunima, prženi batat i paljeni poriluk ili file orade, beurre blanc, čumule, rissole s ružmarinom, komorač. Prvi desert na večeri bit će crumble od jabuke uz creme anglaise.

- Postao me strah ovih večera. Servis je najbitniji - chef je priznao timovima, 'Koncentrirano, kad dođe narudžba radite polako, vremena imate'. Vrata Hell's Kitchen kuhinje su se otvorila i krenulo je pripremanje! Dominik i Marjana odmah su našli zajednički jezik, unatoč njezinoj maloj nervozi.

Foto: RTL

- Jako mi se sviđa raditi s Marjanom, drago mi je da je bila sa mnom - priznao je Dominik. Domagoj se, s druge strane zida, mučio s roast beefom koji mu je ostao gotovo pa sirov, no snašao se i poslužio tanjure. Lucija i Mauro nastavili su sa svojom lošom komunikacijom, a kad je Mauro pokazao neodlučnost, ona je preuzela i izradu pripreme za rižoto i za štrudlu. Mauro je zatim zakasnio i s pripremom svog dijela toplog predjela, a Lucijina krema od gorgonzole poslužena uz rižoto bila je hladna pa je morala ponoviti tri tanjura. Kora od štrudle im je pucala, a Mauro je chefu kazao kako ju je radila Lucija. 'Već je tu metež nastao', Mauro je bio pod stresom. 'Smiri se, udahni', Gretić je tješio Luciju kojoj su umirujuće riječi bile potrebne.

I crveni su kiksali već na toplom predjelu, krema od cikle za rižoto nije bila dovoljno reducirana pa su sve morali ponavljati, no Vehid se dobro snašao i spasio stvar! Plavci su krenuli sa serviranjem glavnih jela, no ovaj put umjesto mesa, probleme su im radili prilozi za koje je bio zadužen Tomislav. 'Totalni fijasko', poručio je razočarani kandidat.

Foto: RTL

Ni crvenima nije išlo ništa bolje. Sara nije zapekla file orade pa su morali ponoviti i još jednu janjetinu kako im ne bi propao cijeli stol, a chef Gretić nije mogao sakriti svoju ljutnju. 'Glavna jela su najriskantnija', Sara je komentirala. U plavoj kuhinji Josip je izgubio živce zbog sirove janjetine pa je bacio tavu na iznenađenje svih ostalih. 'Krvavo je, nikako se speći', kazao je, 'Pa gdje baš opet mene!'

'Smiri se, Josipe, diši', tješili su ga ostali, no on se nije mogao suzdržati, 'Izašao je taj bibinjski mentalitet iz mene'.

- Pomozi mu, što stojiš! Jeste timski igrači, svaka vam čast - ljutio se chef, 'Plavi, ovo vam je zadnji pokušaj'. Umjesto da spašava janjetinu koju je trebalo dopeći, Josip je krenuo pripremati novu, što je usporilo i Teinu pripremu orade i plavi su lagano plovili ka kraju servisa.

Foto: RTL

- Evo, ljudi, fantastična je situacija kad vas jedan batat zezne! Gumen je! Gasi, vozi, razmišljaj! Sram vas može biti - poručio je chef i poslao plavce na hlađenje. Crveni su sada morali preuzeti i narudžbe plavih, no i sami su kasnili sa svojim narudžbama, a chef ih je upozorio da imaju još jednu priliku prije gašenja kuhinje – daje im sedam minuta.

- Gotovo, vrijeme vam je isteklo - nije imao milosti chef Gretić kad je vrijeme isteklo te su tako i oni napustili kuhinju, 'Ako ste mi dali vremensku odrednicu, onda ću se ja toga i držati. Gasi!' Plavci su u dnevnom boravku bili na rubu. Marko je smatrao da su svi krivi, Tomo je molio da njega nominiraju zbog priloga, a Josip se još nije smirio zbog sirovog mesa. Kandidata za nominacije bilo je pregršt...

Foto: RTL

Ubrzo su im se pridružili i crveni... Chiara je smatrala da su ona i Sara najveći krivci, a ostali su se složili. Marjana je ekipi rekla da slobodno nominiraju nju, no oni su je pohvalili da je svoj dio sjajno odradila i nemaju je na temelju čega izdvajati. 'Zamisli, nisam nominirana', Marjana se šalila. Chef Gretić čekao je timove u restoranu, a prethodno nominirani Roko Ć. već je bio na poziciji unutar kruga. Crveni su nominirali Chiaru i Saru zbog kiksa na glavnom jelu, a chef nije imao primjedbi – tim danas nije bio na razini!

- Kako to može zapeti, to mi nije jasno - pitao je djevojke. Plavi su nominirali Tomislava i Josipa. Chef je prozvao Luciju, Domagoja i Maura što su vikali na svoje članove tima koji su griješili umjesto da su im pomagali. Oni su se pravdali da je to bilo zbog stresa i adrenalina. Chef je prozvao i Josipa zbog bacanja tave, a on je poručio: 'To je bilo neprofesionalno od mene!' Chef je zatim na svoje mjesto poslao Chiaru i spasio je od ispadanja, a zatim se sreća osmjehnula i Roku Ć. 'Tko mi želi predati kuharsku bluzu?' upitao je Josipa i Saru, a oni su oboje odbili to učiniti.

Foto: RTL

- Želim ostati... Želim znanja, hoću provesti još ovdje trenutaka s ovim ljudima. Svaki trenutak proveden ovdje je dobar za kasnije - Sara je poručila.

- I jedan i drugi imate mjesta za napredak. Sara, u mojoj kuhinji nema mjesta za oscilacije. Josipe, daj mi molim te kuharsku jaknu - obznanio je chef Gretić. Josip je napustio show, a plavci nisu mogli suspregnuti tugu. Tomislava su svladale emocije i suze:

- Teško je kad se prijatelji rastaju. Odlazi jedan dobar duh, on je bio u srcu i to je to. Falit će nam jako.

Foto: RTL

- Stvarno mi je teško. Jako sam se trudio da popravimo svoj tim, da idemo više i bolje, ali nažalost, ovaj put sam ja najslabija karika. Žao mi je što napuštam show jer mi je ovo bila odlična prilika da rastem u znanju uz chefa Gretića jer je savršen mentor - poručio je Josip. Vehid je raznježio crvene svojim pismom koje je napisao Josipu, a ostali plavci imali su još puno neriješenih računa. Marko je zamjerio Mauru što nije preuzeo inicijativu u pripremi toplog predjela, već je Lucija radila sve, a onda joj je zamjerao pogreške. 'On je svoje ruke jednostavno odriješio', kazao je Marko.

- Osjećaj koji sam tek kasnije shvatila je kao da ideš nekoga baciti pod tračnice - priznala je Lucija Mauru, koji se s tim nikako nije slagao. 'Hoćete da izađem van? Izaći ću', Mauro je uzviknuo, no drugi su ga uspjeli smiriti.