Obećala mu još djece ako osvoji Oscara! Kieran Culkin i supruga Jazz Charton očekuju 3. dijete

Kieran Culkin, dobitnik Oscara za sporednu mušku ulogu u filmu 'Stvarna bol', i njegova supruga Jazz Charton potvrdili su da očekuju treće dijete. Par se jučer pojavio na premijeri broadwayskog showa 'Waiting for Godot', a detalj koji ih je odao bila je Culkinova ruka na trbuhu njegove supruge. Ono što je najzanimljivije u ovoj situaciji jest da 42-godišnji glumac sada može reći da mu je supruga ispunila dano obećanje. Naime, prije dodijele nagrada Charton je suprugu obećala da će mu roditi još jedno dijete ako osvoji Oscar. Culkin se toga prisjetio i u svom govoru pa je supruzi, uz zahvalu, uputio šaljive riječi: 'Što kažeš da krenemo raditi na toj djeci? Volim te.'

Foto: Mike Blake

To nije prvi put da je Charton Culkinu dala takvo obećanje. Prilikom dodijele Emmyja prošle godine, Culkin je u svom govoru spomenuo kako mu je supruga, ne vjerujući da će se to dogoditi, obećala da će mu roditi dijete ako osvoji spomenutu nagradu. Glumac je potvrdio kako Jazz nije bila baš sretna s njegovom javnom izjavom, no izgleda da je obećanje ponovila i, kako je Culkin rekao u govoru, potvrdila rukovanjem.

Foto: Carlos Barria

Par se upoznao 2012. u jednom njujorškom baru, a u braku su od 2013. godine. Uz treće na putu, i potencijalno četvrto, par ima još dvoje djece, šestogodišnju djevojčicu Kinsey Sioux i četverogodišnjeg sina Wildera Wolfa.