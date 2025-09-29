Obavijesti

Show

Komentari 0
OBEĆANO-ISPUNJENO

Obećala mu još djece ako osvoji Oscara! Kieran Culkin i supruga Jazz Charton očekuju 3. dijete

Piše Sara Študir,
Čitanje članka: 1 min
Obećala mu još djece ako osvoji Oscara! Kieran Culkin i supruga Jazz Charton očekuju 3. dijete
2
Foto: Aude Guerrucci

Jazz Charton dvaput je ponovila slično obećanje svom suprugu Kieranu Culkinu. Budući da je on oba puta izvršio svoju stranu pogodbe, odlučila je i ona

Kieran Culkin, dobitnik Oscara za sporednu mušku ulogu u filmu 'Stvarna bol', i njegova supruga Jazz Charton potvrdili su da očekuju treće dijete. Par se jučer pojavio na premijeri broadwayskog showa 'Waiting for Godot', a detalj koji ih je odao bila je Culkinova ruka na trbuhu njegove supruge. Ono što je najzanimljivije u ovoj situaciji jest da 42-godišnji glumac sada može reći da mu je supruga ispunila dano obećanje. Naime, prije dodijele nagrada Charton je suprugu obećala da će mu roditi još jedno dijete ako osvoji Oscar. Culkin se toga prisjetio i u svom govoru pa je supruzi, uz zahvalu, uputio šaljive riječi: 'Što kažeš da krenemo raditi na toj djeci? Volim te.'

97th Academy Awards - Oscars Arrivals - Hollywood
Foto: Mike Blake
NAJBOLJA MUŠKA SPOREDNA ULOGA Kieran Culkin prvi večeras dobio Oscara pa rekao supruzi: 'Nego, obećala si mi još dvoje djece...'
Kieran Culkin prvi večeras dobio Oscara pa rekao supruzi: 'Nego, obećala si mi još dvoje djece...'

To nije prvi put da je Charton Culkinu dala takvo obećanje. Prilikom dodijele Emmyja prošle godine, Culkin je u svom govoru spomenuo kako mu je supruga, ne vjerujući da će se to dogoditi, obećala da će mu roditi dijete ako osvoji spomenutu nagradu. Glumac je potvrdio kako Jazz nije bila baš sretna s njegovom javnom izjavom, no izgleda da je obećanje ponovila i, kako je Culkin rekao u govoru, potvrdila rukovanjem.

97th Academy Awards - Oscars Show - Hollywood
Foto: Carlos Barria
ZVIJEZDE HIT SERIJE Hannibal Lecter, Sam u kući, Sledge Hammer: Evo odakle su vam poznate zvijezde Naslijeđa
Hannibal Lecter, Sam u kući, Sledge Hammer: Evo odakle su vam poznate zvijezde Naslijeđa

Par se upoznao 2012. u jednom njujorškom baru, a u braku su od 2013. godine. Uz treće na putu, i potencijalno četvrto, par ima još dvoje djece, šestogodišnju djevojčicu Kinsey Sioux i četverogodišnjeg sina Wildera Wolfa.

GLUMIO BRATIĆA FULLERA Brat Macaulaya Culkina ne želi da njegova djeca gledaju 'Sam u kući': Objasnio je i zašto...
Brat Macaulaya Culkina ne želi da njegova djeca gledaju 'Sam u kući': Objasnio je i zašto...

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Karleuša tvrdi da je sve na njoj prirodno! Evo kako se mijenjala
BAŠ JOJ I NE VJERUJU...

Karleuša tvrdi da je sve na njoj prirodno! Evo kako se mijenjala

Jelena Karleuša je prije nekoliko dana napisala podužu objavu na društvenim mrežama u kojoj je pričala o svom izgledu, no mnogi joj nisu baš povjerovali
Folk zvijezda Viki Miljković je otkrila kako je Halid Bešlić...
PODRŠKA IZ CIJELE REGIJE

Folk zvijezda Viki Miljković je otkrila kako je Halid Bešlić...

Viki Miljković je u kontaktu s legendarnim pjevačem, koji se već neko vrijeme nalazi na liječenju na odjelu onkologije
FOTO Zagrebačka publika ove jeseni hrli na cajke: Evo tko sve nastupa, neki pune i Arenu...
TAIROVIĆ, MATIĆ...

FOTO Zagrebačka publika ove jeseni hrli na cajke: Evo tko sve nastupa, neki pune i Arenu...

Neki nastupaju u Areni, a drugi po zagrebačkim klubovima, no jesen će za obožavatelje biti prilično ispunjena...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025