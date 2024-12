Brat Macaulaya Culkina ne želi da njegova djeca gledaju 'Sam u kući': Objasnio je i zašto...

Kieran Culkin nedavno je otkrio kako svojoj djeci ne dopušta da gledaju božićni hit u kojem glavnu ulogu ima njegov brat, Macaulay Culkin, 'Sam u kući'. Iako je upravo Macaulay postao velika zvijezda nakon tog filma, i Kieran se u njemu pojavio i to kao Kevinov bratić Fuller za kojeg cijela obitelj priča da piški u krevet.

Sam u kući' je kroz godine za mnoge postao film bez kojeg ni jedan Božić ne može proći, Kieranova djeca Kinsey (5) i Wilder (3), koje ima s Jazz Charton, ne smiju ga gledati...

Foto: YouTube/Screenshot

- Ima strašnih dijelova u filmu - poručio je Kieran za E! News, prenosi Daily Mail.

- Pa za jednog trogodišnjaka... Tamo hoda tarantula, a pojavljuje se i muškarac koji kaže: 'Odgrist ću ti prste!'. To je strašno za njega - objasnio je. No, moguće je da će se predomisliti, i to već ove godine...

- Možda će biti spremni za 'Sam u kući'. A možda i ne pa ćemo probati iduće godine - objasnio je.

Foto: Hutchins Photo / ipa-agency.net

Njegov brat Macaulay, velika zvijezda filma, ima drugačiji pristup. Zajedno s Brendom Song glumac također ima dvoje djece, sinove Dakotu (3) i Carsona koji će uskoro navršiti dvije godine. No njihova sin Dakota je prije par godina već pogledao 'Sam u kući'.

- Ma da, već smo mu pokazali, smiješno mu je. Uvjerio sam svoje najstarije dijete da je on glavni lik u filmu - rekao je Macaulay za Entertainment Tonight prošle godine.

Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS

I dok je Macaulay prolazio kroz mnoge zapreke koje slava nosi u tako ranoj dobi, Kieran je bio u drugom planu sve do izlaska serije 'Nasljeđe' koja se na HBO-u emitirala od 2018. do 2023. godine i osvojila 19 nagrada Emmy.