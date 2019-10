Obilježili 50 godina postojanja: Novi Fosili napunili su Lisinski

Hrvatski pop sastav 'Novi fosili' proslavili su svoju 50. obljetnicu u Koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog. Svojim starim hitovima obilježili su svojih pola stoljeća postojanja. Koncertna dvorana bila je puna, a proslavi se pridružio i zagrebački gradonačelnik Milan Bandić (63).

Foto: Matija Habljak/PIXSELL

- Meni se čini kao da je sve bilo jučer, a ne prije 50 godina. Točno se sjećam kako smo Moka i ja stajali u centru Zagreba ispred kultne slastičarnice 'Junferica', gdje su se prije 50 godina skupljali glazbenici pa je tu slastičarnicu Aki Rahimovski prozvao hramom glazbe - rekao je za Jutarnji list Marinko Colnago, jedan od osnivača 'Novih fosila'.

Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Bend su osnovali 1969. na inicijativu pokojnog Slobodana Momčilovića, a dotad su bili prateći sastav koji je svirao najčešće s Ivicom Šerfezijem i Ljupkom Dimitrovskom.

- Moka me, dobro pamtim, nazvao u jedan dubrovački hotel gdje sam te 1969. godine svirao nakon što sam se vratio s višemjesečne svirke po Švicarskoj, u kojoj sam nastupao s Kennedy Boysima. Pitao me hoćemo li osnovati bend, a ja sam razmišljao cijele dvije sekunde prije nego što sam mu dao potvrdni odgovor -prisjetio se Marinko, koji ističe kako su Novi fosili prvi veći uspjeh zabilježili 1970. godine pjesmom 'Kad naš brod plovi'.

Foto: Matija Habljak/PIXSELL

S vremenom su se bendu priključili Vladimir Kočiš Zec i Rajko Dujmić, a sredinom sedamdesetih doživljavaju velike uspjehe kad u bend dolazi Đurđica Barlović. Sanja Doležal (56) bendu se priključila 1983. godine.

- Moka me pozvao u svibnju, a ja sam pristala i došla u bend nesvjesna što me sve čeka. Imala sam 20 godina, pjevala sam u 'Prvoj ljubavi' i ni sanjala nisam koju će pozornost privući moj dolazak u 'Nove fosile'. Tim više što dečkima baš i nije u početku bilo drago što ja stižem na mjesto Đurđice. Pitali su se što će ta mala tu sad izvoditi. A ja sam, kao za peh, na našem prvom koncertu, koji je bio 18. listopada 1983. u Mariboru, zabrljala. Satrla me trema. Dečki su svirali 'Šuti, moj dječače plavi', a ja sam, nošena tremom, za to vrijeme pjevala 'Tvoja košulja plava' - prisjeća se Sanja, koju su nakon kratkog vremena svi u bendu zavoljeli i sprijateljili se s njom.

Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Novi fosili godinama su slovili kao bend u kojem je uvijek bila dobra atmosfera, a prepričavali su se i njihovi urnebesni tulumi.

POGLEDAJTE NOVU EPIZODU SERIJALA 'ZEZNACIJA':

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Tema: Muzika