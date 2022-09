Obitelj Adaktar iz Čačka želi biti kao Kardashiani: 'Između nas ima jako puno sličnosti...'

Obitelj Adaktar živi u elitnom beogradskom naselju Dedinje i vodi vrlo luksuzan život. Glava obitelji je Alis Adaktar, pravim imenom Bobana Đokić, koja je pokrenula posao koji ih je proslavio - tetoviranje obrva. Od svog je lokalnog salona za tetoviranje napravila unosan salon za uljepšavanje i tada posao prepustila sinu Adamu, a ona je otvorila frizerski salon... To je, ukratko, put do velikog bogatstva obitelji Adaktar, o kojima se počeo snimati reality show po uzoru na nešto poznatiju obitelj Kardashian i njihov show "Keeping up with the Kardashians".