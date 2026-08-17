Obitelj Branka Đurića osvaja crveni tepih filmskog festivala

Branko Đurić Đuro, legendarni glumac, redatelj i glazbenik, desetljećima je jedno od najprepoznatljivijih lica regije. No, karizma i talent nisu rezervirani samo za njega. Njegova obitelj prava je tvornica kreativaca, a njihova zajednička pojavljivanja, poput onog na Sarajevo Film Festivalu, uvijek izazivaju veliku pažnju javnosti.

Obitelj Đurić redoviti je gost sarajevske filmske smotre, događaja koji svake godine ulije zaraznu energiju u ulice grada. Na otvorenju 32. izdanja festivala, Branko Đurić je prošetao crvenim tepihom u društvu supruge, slovenske glumice Tanje Ribič, i mlađe kćeri Ele, a fotke pogledajte ovdje. Ležerni i modno usklađeni, spremno su pozirali fotoreporterima ispred Narodnog pozorišta. Za Đuru je dolazak u Sarajevo uvijek povratak kući, u grad koji je oblikovao njegovu karijeru, od kultne "Top liste nadrealista" i benda Bombaj štampa do globalnog uspjeha s Oscarom nagrađenim filmom "Ničija zemlja" i regionalnog fenomena serije "Naša mala klinika".

Sarajevo: Filmske zvijezde prošetale prvim crvenim tepihom četvrtog dana 32. Sarajevo Film Festivala | Foto: Armin Durgut/PIXSELL

Đurina supruga od 1998. godine, Tanja Ribič, uspješna je i cijenjena slovenska glumica i pjevačica. Par se upoznao u kazalištu gdje su glumili bračni par, a kemija s pozornice brzo se prelila u stvarni život. Njihov umjetnički i životni put isprepleteni su kroz brojne zajedničke projekte, uključujući Đurin redateljski prvijenac "Kajmak i marmelada".

Starija kći Zala Đurić samouvjereno kroči stopama svojih slavnih roditelja. Nakon što je glumačko obrazovanje stekla u New Yorku na prestižnom HB Studiju, ostvarila je zapažene uloge u filmovima i serijama poput "Skriveni u raju". Osim glume, bavi se pisanjem i režijom. Početkom 2026. godine postala je majka, čime je Branko Đurić postao djed. Njezina pojava na crvenom tepihu SFF-a, u kreaciji Kaftan Studija, opisana je u časopisu Vogue Adria kao spoj glamura s mjerom i tople energije. Zanimljiva je anegdota da je ime dobila po jogurtu koji je bio popularan u vrijeme kad su se njezini roditelji zaljubili.

Sarajevo: Filmske zvijezde prošetale prvim crvenim tepihom drugog dana 32. Sarajevo Film Festivala | Foto: Armin Durgut/PIXSELL

Mlađa kći Ela također pokazuje snažan interes za glumu te studira u Češkoj. Iako se rjeđe pojavljuje u javnosti od ostatka obitelji, nije joj stran sjaj crvenog tepiha, gdje redovito prati roditelje na važnim događajima. Đurićev sin iz prvog braka, Filip, odabrao je umjetnički put iza kamere. Iako se kao dječak okušao u glumi u jednom slovenskom filmu, njegova prava strast postala je fotografija, čime je zaokružio impresivnu umjetničku sliku obitelji Đurić.

*uz korištenje AI-ja



