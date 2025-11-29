Obitelj Brucea Willisa odlučila se za još jedan veoma težak korak: Želimo pomoći znanosti

Obitelj glumca Brucea Willisa (70) je izjavila kako njegov mozak nakon njegove smrti planiraju donirati u znanstvene svrhe.

- Želimo donirati njegov mozak kako bi stručnjaci mogli detaljno proučiti učinke njegove bolesti na mozak - otkrila je Emma Heming Willis, u svojoj je knjizi 'The Unexpected Journey'.

Naime, stručnjaci tvrde kako bi to moglo pomoći znanstvenoj zajednici identificirati promjene u mozgu, od abnormalnih proteina, mutacija i strukturnih promjena, koje bi inače bilo teško uočiti. Iako je taj korak osjetljiv, smatraju da je nužan.

Podsjetimo, Bruce Willis povukao se iz glume 2022. godine, a njegov posljednji projekt bio je akcijski triler 'Detective Knight: Independence' iz 2023. godine. Tijekom snimanja uloga mu je pojednostavljena zbog sve izraženijih kognitivnih poteškoća. Njegovi bliski prijatelji potvrdili su da glumac više ne može čitati ni pisati.

Obitelj je kasnije odlučila smjestiti ga u specijalizirani dom s 24-satnom stručnom njegom.

- Ljudi koji nisu prošli kroz ovo često vrlo brzo osuđuju njegovatelje. A ne vide koliko je to zahtjevno - poručila je ranije njegova supruga Emma Heming kritičarima i dodala: 'Ne treba mi da Bruce zna da sam mu supruga. Važno mi je da osjećam povezanost s njim. I osjećam je.'

Willisu je 2022. dijagnosticirana afazija, poremećaj koji utječe na sposobnost govora i razumijevanja jezika. Detaljnije liječničke pretrage pokazale su kako se zapravo radi o frontotemporalnoj demenciji, progresivnom neurodegenerativnom poremećaju koji zahvaća frontalne i temporalne režnjeve mozga, a afazija je bila jedan od ranih simptoma te bolesti.