Obavijesti

Show

Komentari 0
TEŠKI DANI

Obitelj Brucea Willisa odlučila se za još jedan veoma težak korak: Želimo pomoći znanosti

Piše Stela Kovačević,
Čitanje članka: 2 min
Obitelj Brucea Willisa odlučila se za još jedan veoma težak korak: Želimo pomoći znanosti
4
Foto: Instagram

Bruce Willis povukao se iz glume 2022. godine nakon što mu je dijagnosticirana afazija, poremećaj koji utječe na sposobnost govora i razumijevanja jezika

Obitelj glumca Brucea Willisa (70) je izjavila kako njegov mozak nakon njegove smrti planiraju donirati u znanstvene svrhe.

- Želimo donirati njegov mozak kako bi stručnjaci mogli detaljno proučiti učinke njegove bolesti na mozak - otkrila je Emma Heming Willis, u svojoj je knjizi 'The Unexpected Journey'.

Foto: Instagram

Naime, stručnjaci tvrde kako bi to moglo pomoći znanstvenoj zajednici identificirati promjene u mozgu, od abnormalnih proteina, mutacija i strukturnih promjena, koje bi inače bilo teško uočiti. Iako je taj korak osjetljiv, smatraju da je nužan.

Foto: Instagram

Podsjetimo, Bruce Willis povukao se iz glume 2022. godine, a njegov posljednji projekt bio je akcijski triler 'Detective Knight: Independence' iz 2023. godine. Tijekom snimanja uloga mu je pojednostavljena zbog sve izraženijih kognitivnih poteškoća. Njegovi bliski prijatelji potvrdili su da glumac više ne može čitati ni pisati. 

Obitelj je kasnije odlučila smjestiti ga u specijalizirani dom s 24-satnom stručnom njegom.

*EXCLUSIVE* Bruce Willis spotted out for a cruise after celebrating his 16th wedding anniversary with Emma Heming Willis
Foto: JOLA, ENAV

- Ljudi koji nisu prošli kroz ovo često vrlo brzo osuđuju njegovatelje. A ne vide koliko je to zahtjevno - poručila je ranije njegova supruga  Emma Heming kritičarima i dodala: 'Ne treba mi da Bruce zna da sam mu supruga. Važno mi je da osjećam povezanost s njim. I osjećam je.'

Njema?ka: 19.03.1955. ro?en ameri?ki glumac Bruce Willis
Foto: Ian West/PRESS ASSOCIATION

Willisu je 2022. dijagnosticirana afazija, poremećaj koji utječe na sposobnost govora i razumijevanja jezika. Detaljnije liječničke pretrage pokazale su kako se zapravo radi o frontotemporalnoj demenciji, progresivnom neurodegenerativnom poremećaju koji zahvaća frontalne i temporalne režnjeve mozga, a afazija je bila jedan od ranih simptoma te bolesti.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Ona ima 44 godine? Nema šanse! Jessica Alba pozirala je u tangicama s novim dečkom...
VITKA LINIJA

FOTO Ona ima 44 godine? Nema šanse! Jessica Alba pozirala je u tangicama s novim dečkom...

Slavna holivudska glumica Jessica Alba dugi niz godina slovi za jednu od najljepših žena. To je opet potvrdila svojim novim fotografijama koje je snimila za Dan nezavisnosti. A na jednoj od njih uživa sa svojim dečkom Dannyjem Ramirezom na plaži...
FOTO Koliko emocija na jednom mjestu! Pogledajte kako je izgledao doček misice Laure
DOŠLA IZ TAJLANDA

FOTO Koliko emocija na jednom mjestu! Pogledajte kako je izgledao doček misice Laure

Suze radosnice krenule su niz obraze Laure Gnjatović, predstavnice Hrvatske na ovogodišnjem izboru za Miss Universe, kada se u subotu prijepodne vratila iz Tajlanda. Na Zračnoj luci Franjo Tuđman dočekala ju je obitelj i prijatelji...
FOTO Iza naših poznatih dama još je jedna golišava godina: Prisjetimo se najvrelijih izdanja
vruće, vruće...

FOTO Iza naših poznatih dama još je jedna golišava godina: Prisjetimo se najvrelijih izdanja

I u ovoj su nas godini naše poznate dame uveseljavale svojih golišavim fotografijama, što tijekom ljeta na plažama, što u zimskim izdanjima. Prisjetimo se najboljih objava Nives Celzijus, Žanamari Lalić, mame Renate, Severine, Maje Šuput, Ivane Knoll...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025