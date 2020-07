Obitelj Đogani iz realityja izlazi bogatija za više od dva mil. kn

Anabela je za Gagija pričala kako je narkoman koji ju je godinama fizički i psihički zlostavljao, a Gagi je optužio Anabelu da je loša majka... Sve se to odrazilo na Lunu koja je zbog svakodnevnih svađa pala u depresiju

<p>Sudjelovanje u kontroverznim reality programima poput 'Zadruge' postao je unosan biznis. I dok se neki prijavljuju samo kako bi dobili pet minuta slave, drugi u luksuznu vilu ulaze nakon što potpišu ugovore u kojima se spominju vrtoglave cifre. </p><p>Kada je riječ o zaradi na tronu je definitivno obitelj Đogani koja nakon nekoliko mjeseci 'pakla' iz realityja izlazi s podebljanim bankovnim računom. Srpski mediji pišu kako je pobjednica druge sezone,<strong> Luna</strong>, nakon treće sezone postala bogatija za čak 750 tisuća kuna. Toliko je njezin honorar iznosio za pet mjeseci koliko je provela u posljednjoj sezoni. </p><p>Njezina majka <strong>Anabela Atijas </strong>za samo tri mjeseca sudjelovanja u realityju dobit će vrtoglavih milijun kuna.</p><p>Njezin bivši suprug, Lunin otac, <strong>Gagi Đogani</strong> prvi je ušao u treću sezonu 'Zadruge', ali izlazi s najmanjim honorarom. </p><p>Šuška se kako je riječ o 'samo' pola milijuna kuna. No brojni pratitelji komentiraju kako su gore navedene cifre jako male s obzirom na to koliko se obitelj Djogani osramotila. </p><p>S brojnim gledateljima podijelili su obiteljske tajne, svakodnevno je dolazilo do teških riječi, a pale su čak i šake. Anabela je za Gagija pričala kako je narkoman koji ju je godinama fizički i psihički zlostavljao, a Gagi je optužio Anabelu da je loša majka... Sve se to odrazilo na Lunu koja je zbog svakodnevnih svađa pala u tešku depresiju. </p>