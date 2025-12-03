Obavijesti

Show

Komentari 0
sve za slavu

Obitelj se zbog Sydney preselila u Los Angeles, a zatim su bankrotirali: Ona je krivila sebe

Piše Anamarija Burazer,
Čitanje članka: 2 min
Obitelj se zbog Sydney preselila u Los Angeles, a zatim su bankrotirali: Ona je krivila sebe
2
Foto: Mario Anzuoni

Sydney Sweeney je u podcastu ‘The Hollywood Reporter’ otvorila dušu i otkrila detalje iz mladosti... Sve je krenulo nizbrdo kad se obitelj zbog nje preselila u Hollywood

Sydney Sweeney, glumica poznata po ulogama u serijama "Euphoria" i "The White Lotus", otvoreno je progovorila o izazovima s kojima se suočavala u tinejdžerskim godinama, a koji su oblikovali njezinu karijeru i osobni život. U gostovanju u podcastu "The Hollywood Reporter" Sweeney je ispričala kako se s obitelji preselila iz Spokanea u Los Angeles da bi ostvarila svoj san o glumi. Međutim, obitelj je ubrzo suočena s ozbiljnim financijskim poteškoćama jer je njezin otac izgubio posao, a obitelj je bila prisiljena podnijeti zahtjev za bankrot.

- Moja obitelj podnijela je zahtjev za bankrot kad sam imala 16 godina - priznala je Sweeney te dodala kako je zbog toga osjećala veliku odgovornost:

- Osjećala sam da je velik dio toga moja krivnja jer sam ih dovela u grad i okrenula im cijeli život.

Osim toga, obitelj je prošla kroz razvod roditelja, što je dodatno pogoršalo njezin emocionalni teret.

Foto: Reuters

Sweeney je kao tinejdžerica vjerovala da će, kad napuni 18 godina, moći otkupiti roditeljsku kuću i "sastaviti" život obitelji. Međutim, kad je došla do svojega Coogan računa, na kojem je bio ušteđeni novac za mlade glumce, pronašla je samo "nekoliko stotina dolara".

- Stavila sam velik pritisak na sebe da moram uspjeti i ostvariti sve te stvari kako bih mogla ponovno sastaviti razne aspekte života - rekla je glumica.

ATRAKTIVNA SYDNEY FOTO Bujna glumica ne boji se masnica: 'Želim boksački meč'
FOTO Bujna glumica ne boji se masnica: 'Želim boksački meč'

Njezin otac Steven, koji nije imao veze s Hollywoodom, sad živi na ranču u Meksiku, a Sydney ističe da je ponosna na njegov pogled na njezinu karijeru. Unatoč teškim počecima, Sweeney je nastavila graditi svoju karijeru, a uloge u popularnim serijama donijele su joj međunarodnu prepoznatljivost. Iako je prva priznanja stekla već 2009. godine, prava slava stigla je 2018. S vremenom je postala jedan od najtraženijih mladih talenata u Hollywoodu. No usprkos uspjehu duboko je osjećala odgovornost prema svojoj obitelji, a želja za "oduživanjem" roditeljima nikad nije nestala.

LJEPOTICA OPET ODUŠEVILA FOTO Wow! Ove fotke 'zapalile' su mreže: Pogledajte u što se Sydney Sweeney zamaskirala...
FOTO Wow! Ove fotke 'zapalile' su mreže: Pogledajte u što se Sydney Sweeney zamaskirala...

Nakon godina borbe i osobnih žrtvi, Sydney Sweeney napokon je uspjela otplatiti majčinu hipoteku i tako barem djelomično "vratiti" roditeljima sve što su učinili za nju. U intervjuu iz 2023. godine glumica je otkrila da je njen otac sad smireniji i da živi na ranču u Meksiku, daleko od užurbanog života u Hollywoodu, bez interneta, u svijetu koji je, prema njezinim riječima, gledao s divljenjem.

- Znam da je ponosan na mene. Iako ne razumije uvijek sve aspekte mojeg života, mislim da misli: 'Ovo je lud svijet!' - rekla je.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Hana (opet) prekinula sa Goranom pa operacijom stanjila struk: Evo kako sada izgleda
ULOŽILA U SEBE

FOTO Hana (opet) prekinula sa Goranom pa operacijom stanjila struk: Evo kako sada izgleda

Natjecateljica prve sezone 'Gospodina Savršenog' Hana Rodić svim se silama trudi i sama postati 'savršena', stoga se redovito daje pod nož kako bi se malo 'popravila'. S vremenom je postala gotovo neprepoznatljiva, a stare fotografije otkrivaju kako je izgledala prije estetskih korekcija.
FOTO J.Lo u tangicama užarila je Las Vegas! Svi bruje o ovim vrućim prizorima, pogledajte...
KAKAV KOSTIM!

FOTO J.Lo u tangicama užarila je Las Vegas! Svi bruje o ovim vrućim prizorima, pogledajte...

Jedan pokret popularne zvijezde Jennifer Lopez na pozornici je izazvao žamor u publici i moment koji se odmah počeo dijeliti na društvenim mrežama
FOTO Blizanci Mika i Giba promijenili su spol te su postali Ana i Ivana: Pogledajte ih sada
BISTE LI IH PREPOZNALI?

FOTO Blizanci Mika i Giba promijenili su spol te su postali Ana i Ivana: Pogledajte ih sada

Blizanci Vasić nekad su bili glavni zabavljači u Big Brother kući, a onda su se odlučili promijeniti spol. Sada, nakon tranzicije, izgledaju potpuno drugačije, a promijenili su i imena. Evo kako izgledaju Ana i Ivana Nikolić

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025