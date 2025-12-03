Obitelj se zbog Sydney preselila u Los Angeles, a zatim su bankrotirali: Ona je krivila sebe

Sydney Sweeney, glumica poznata po ulogama u serijama "Euphoria" i "The White Lotus", otvoreno je progovorila o izazovima s kojima se suočavala u tinejdžerskim godinama, a koji su oblikovali njezinu karijeru i osobni život. U gostovanju u podcastu "The Hollywood Reporter" Sweeney je ispričala kako se s obitelji preselila iz Spokanea u Los Angeles da bi ostvarila svoj san o glumi. Međutim, obitelj je ubrzo suočena s ozbiljnim financijskim poteškoćama jer je njezin otac izgubio posao, a obitelj je bila prisiljena podnijeti zahtjev za bankrot.

- Moja obitelj podnijela je zahtjev za bankrot kad sam imala 16 godina - priznala je Sweeney te dodala kako je zbog toga osjećala veliku odgovornost:

- Osjećala sam da je velik dio toga moja krivnja jer sam ih dovela u grad i okrenula im cijeli život.

Osim toga, obitelj je prošla kroz razvod roditelja, što je dodatno pogoršalo njezin emocionalni teret.

Foto: Reuters

Sweeney je kao tinejdžerica vjerovala da će, kad napuni 18 godina, moći otkupiti roditeljsku kuću i "sastaviti" život obitelji. Međutim, kad je došla do svojega Coogan računa, na kojem je bio ušteđeni novac za mlade glumce, pronašla je samo "nekoliko stotina dolara".

- Stavila sam velik pritisak na sebe da moram uspjeti i ostvariti sve te stvari kako bih mogla ponovno sastaviti razne aspekte života - rekla je glumica.

Njezin otac Steven, koji nije imao veze s Hollywoodom, sad živi na ranču u Meksiku, a Sydney ističe da je ponosna na njegov pogled na njezinu karijeru. Unatoč teškim počecima, Sweeney je nastavila graditi svoju karijeru, a uloge u popularnim serijama donijele su joj međunarodnu prepoznatljivost. Iako je prva priznanja stekla već 2009. godine, prava slava stigla je 2018. S vremenom je postala jedan od najtraženijih mladih talenata u Hollywoodu. No usprkos uspjehu duboko je osjećala odgovornost prema svojoj obitelji, a želja za "oduživanjem" roditeljima nikad nije nestala.

Nakon godina borbe i osobnih žrtvi, Sydney Sweeney napokon je uspjela otplatiti majčinu hipoteku i tako barem djelomično "vratiti" roditeljima sve što su učinili za nju. U intervjuu iz 2023. godine glumica je otkrila da je njen otac sad smireniji i da živi na ranču u Meksiku, daleko od užurbanog života u Hollywoodu, bez interneta, u svijetu koji je, prema njezinim riječima, gledao s divljenjem.

- Znam da je ponosan na mene. Iako ne razumije uvijek sve aspekte mojeg života, mislim da misli: 'Ovo je lud svijet!' - rekla je.