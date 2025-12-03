Sydney Sweeney je u podcastu ‘The Hollywood Reporter’ otvorila dušu i otkrila detalje iz mladosti... Sve je krenulo nizbrdo kad se obitelj zbog nje preselila u Hollywood
Obitelj se zbog Sydney preselila u Los Angeles, a zatim su bankrotirali: Ona je krivila sebe
Sydney Sweeney, glumica poznata po ulogama u serijama "Euphoria" i "The White Lotus", otvoreno je progovorila o izazovima s kojima se suočavala u tinejdžerskim godinama, a koji su oblikovali njezinu karijeru i osobni život. U gostovanju u podcastu "The Hollywood Reporter" Sweeney je ispričala kako se s obitelji preselila iz Spokanea u Los Angeles da bi ostvarila svoj san o glumi. Međutim, obitelj je ubrzo suočena s ozbiljnim financijskim poteškoćama jer je njezin otac izgubio posao, a obitelj je bila prisiljena podnijeti zahtjev za bankrot.
- Moja obitelj podnijela je zahtjev za bankrot kad sam imala 16 godina - priznala je Sweeney te dodala kako je zbog toga osjećala veliku odgovornost:
- Osjećala sam da je velik dio toga moja krivnja jer sam ih dovela u grad i okrenula im cijeli život.
Osim toga, obitelj je prošla kroz razvod roditelja, što je dodatno pogoršalo njezin emocionalni teret.
Sweeney je kao tinejdžerica vjerovala da će, kad napuni 18 godina, moći otkupiti roditeljsku kuću i "sastaviti" život obitelji. Međutim, kad je došla do svojega Coogan računa, na kojem je bio ušteđeni novac za mlade glumce, pronašla je samo "nekoliko stotina dolara".
- Stavila sam velik pritisak na sebe da moram uspjeti i ostvariti sve te stvari kako bih mogla ponovno sastaviti razne aspekte života - rekla je glumica.
Njezin otac Steven, koji nije imao veze s Hollywoodom, sad živi na ranču u Meksiku, a Sydney ističe da je ponosna na njegov pogled na njezinu karijeru. Unatoč teškim počecima, Sweeney je nastavila graditi svoju karijeru, a uloge u popularnim serijama donijele su joj međunarodnu prepoznatljivost. Iako je prva priznanja stekla već 2009. godine, prava slava stigla je 2018. S vremenom je postala jedan od najtraženijih mladih talenata u Hollywoodu. No usprkos uspjehu duboko je osjećala odgovornost prema svojoj obitelji, a želja za "oduživanjem" roditeljima nikad nije nestala.
Nakon godina borbe i osobnih žrtvi, Sydney Sweeney napokon je uspjela otplatiti majčinu hipoteku i tako barem djelomično "vratiti" roditeljima sve što su učinili za nju. U intervjuu iz 2023. godine glumica je otkrila da je njen otac sad smireniji i da živi na ranču u Meksiku, daleko od užurbanog života u Hollywoodu, bez interneta, u svijetu koji je, prema njezinim riječima, gledao s divljenjem.
- Znam da je ponosan na mene. Iako ne razumije uvijek sve aspekte mojeg života, mislim da misli: 'Ovo je lud svijet!' - rekla je.
