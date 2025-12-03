FOTO Bujna glumica ne boji se masnica: 'Želim boksački meč'

Amerikanka Sydney Sweeney (27) jedna je od najpopularnijih glumica na svijetu. Oduševila je glumačkim sposobnostima, a i natuknula kako bi umijeće sa seta mogla prebaciti u stvarni život
Mlada holivudska zvijezda Sydney Sweeney, čija je karijera u strelovitom usponu zahvaljujući ulogama u hit serijama poput "Euforije" i "Bijelog lotosa", ponovno se našla u središtu medijske pozornosti.
Naime, Sydney je nedavno utjelovila legendarnu boksačicu Christy Martin u biografijskom filmu. a otkrila je kako je ta uloga promijenila njezin pogled na borilački sport.
Tijekom snimanja zadobila je ozljede, dobila mišićnu masu, a rekla je kako sad razmišlja i o boksačkom meču!
"Bilo je trenutaka tijekom snimanja kada sam pomislila bih li trebala probati boks. Definitivno bih voljela, možda bih se mogla boriti u humanitarne svrhe."
Borba joj ionako nije strana. S 12 godina počela se baviti tajlandskim boksom, a u sportu je provela sedam godina.
Nakon nedavnog prekida zaruka s producentom Jonathanom Davinom, 27-godišnja glumica postala je, kako tvrde izvori, meta udvaranja nekih od najvećih nogometnih zvijezda svijeta.
Njezin inbox na Instagramu navodno je preplavljen porukama slavnih i bogatih muškaraca, a među najupornijima su, čini se, upravo nogometaši iz engleske Premier lige.
"Njezin Instagram prepun je poruka poznatih muškaraca koji na sve načine pokušavaju stupiti u kontakt. Ponajviše se tu radi o igračima Manchester Uniteda, Liverpoola i Arsenala. Nogometaši joj navodno nude luksuzna putovanja u Europu kako bi je izveli na spoj, a neki su toliko uporni da pokušavaju saznati njezinu adresu kako bi joj poslali cvijeće. Ona jednostavno nije tip osobe koja radi takve stvari. Sve ih redom ljubazno, ali odlučno odbija", rekao je izvor za The Sun.
Popularnost Sydney Sweeney nadišla je granice Hollywooda. Prijatelji se šale da je postala "najtraženija žena u Americi još od Madonne", a ta usporedba možda i nije daleko od istine. Izvor tvrdi da joj se mjesečno javi više od stotinu muškaraca – od slavnih osoba i milijunaša do iznimno bogatih pojedinaca s Bliskog istoka i iz Azije.
Ova opsesija započela je nakon što je Sydney početkom godine definitivno prekinula vezu s producentom Jonathanom Davinom. Par je bio zajedno od 2018., a zaručili su se 2022. godine.
Iako joj, kako se navodi, ne smetaju pristojne poruke, Sydney ima nultu toleranciju za nepoštovanje. "Svatko tko prijeđe granicu dobrog ukusa i poštovanja biva odmah blokiran", objašnjava izvor.
Čini se da je glumica trenutno potpuno posvećena sebi i svojoj karijeri. U svibnju je i sama progovorila o svom novom, samačkom životu: "Učim puno o sebi, provodim više vremena s prijateljima. I obožavam to." Njezin fokus je jasan – osim što glumi, ona je i izvršna producentica na svom nadolazećem filmu "The Housemaid"
