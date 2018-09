Obitelj zaštićuje Oliverovo ime: 'Neki bi na njemu zarađivali...'

PRETPLATITE SE ZA JOŠ OVAKVOG SADRŽAJA:

Morski vuk preminuo je 29. srpnja, a njegovo ime već se po cijelom svijetu koristi u razne komercijalne svrhe. Zato obitelj Dragojević poručuje da zaštićuje Oliverovo ime kako se ono ne bi koristilo za promocije, marketing, koncerte, priredbe i slično bez prethodnog pisanog odobrenja obitelji.

Neprihvatljivo im je da se na račun njegova imena rade razni humanitarni koncerti, a ne zna se kamo odlazi novac. Ne žele da Oliverov lik osvane na, primjerice, naljepnici na boci piva, da se organiziraju razni “tribute to...” koncerti, a čiji pravi cilj nije sjećanje na Olivera nego zarada.

- Kako bismo očuvali uspomenu na Olivera, smatramo nužnim sudjelovati u svakom dijelu organizacije nekoga koncerta te uvjetovati korištenje i eventualnu daljnju obradu njegovih osobnih podataka, stvaralaštva, svih konotacija i simbola koji se uz istu vežu našim prethodnim pisanim pristankom - kažu Dragojevići, kojima umjetnička vrijednost Oliverova imena predstavlja ne samo osobnu vrijednost nego je i neizostavni dio cjelokupne hrvatske glazbene baštine.

Njegova udovica Vesna Dragojević dodaje kako se pjevanje Oliverovih pjesama ne može zabraniti. To, kaže, svatko može raditi. Obitelji to nije namjera.

- Neka se pjevaju njegove pjesme, ali ne može se zloupotrebljavati njegovo ime. Zato smo to napravili. Organiziraju tribute za Olivera i po Njemačkoj, Australiji, Americi, svugdje po svijetu. Neke smo već upozorili. Morali smo poduzeti nešto. Nije fer da se rade razni koncerti, neki su od njih tobože humanitarni, a ja dobro znam kako završi taj novac. To je sve lov u mutnom. Čak se i majice tiskaju s Oliverovim likom. Ne smije se koristiti njegovo ime i naplaćivati ulaznice za koncerte. Ima raznih menadžera koji skupe lovu taj dan i to je to. Takvi sad koriste ovu situaciju - rekla je Vesna Dragojević.

Udovica je istaknula da će pravi koncert Oliveru u čast biti na visokoj razini. Nastave li se neovlašteno koristiti osobni podaci, posebice u svrhu stjecanja materijalne koristi, obitelj će poduzeti odgovarajuće korake.