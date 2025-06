'Obiteljske tajne' donose nove zaplete i ubojstvo: 'Bila je tako mlada, nisam je se nauživala...'

Ubojstvo mlade i perspektivne studentice Inci potresa sve one koji se sa slučajem susretnu, a posebice, naravno, njezinu obitelj. Serija tako prikazuje emotivnu borbu kroz koju prolazi glavna junakinja Ceylin, braniteljica optuženog Cinara i ujedno starija sestra žrtve.

Ceylin se hrabro bori s gubitkom dajući pritom sve od sebe kako bi nastavila raditi na slučaju i tako imala pristup svim informacijama, dokazima i svjedocima vezanima uz ubojstvo svoje mlađe sestre. Patnju kroz koju prolazi serija ne banalizira, već često naglašava očaj i bezizlaznost koje hrabra braniteljica osjeća. Uz nju je i tužitelj Ilgaz, brat osuđenog Cinara, koji vjeruje u nevinost svog brata, a svoje suosjećanje i potporu nesebično daje svojoj neslužbenoj partnerici u ovom teškom slučaju.

Posebno je zanimljivo prikazan emotivni put Incine majke Gul od poricanja do prihvaćanja smrti svoje najmlađe kćeri. Prilikom potvrde identiteta žrtve rastresena Gul zaključuje kako tijelo nije ono njene kćeri te u stanju poricanja ostaje do sprovoda, prije kojeg priprema najdraže Incine kolače kako bi ih mogla jesti kad navečer stigne kući. Njeno ponašanje uznemiruje ostatak obitelji koji se ne može složiti kako bi bilo najbolje pomoći majci. Ipak, kad Gul shvati kako njene kćeri više nema dolazi do očekivanog emotivnog sloma koji nijednog gledatelja ne može ostaviti ravnodušnim. Ne postoji bol veća od one gubitka djeteta, a upravo tako i s takvom težinom i silinom emocije ova serija taj gubitak prikazuje. Posebno emotivnom ističe se izjava majke koja je izgubila kćer: „Bila je tako mlada, nisam je se nauživala.“

Druga sestra Aylin ne nosi se s gubitkom ništa lakše što dovodi do očekivanih i realističnih svađa u obitelji koja se tek treba pomiriti sa sudbinom izgubljenog člana. Tugujući otac željan je osvete i ne može shvatiti svoju kćer koja optuženika brani.

Kako se slučaj raspliće, a ujedno i dodatno komplicira, Ceylin se mora hrabro suočiti s novim izdajama, lažima i nerazumijevanjem, a istovremeno ostati dovoljno pribrana kako bi obranila Cinara te pronašla pravog krivca koji će platiti za svoj okrutni zločin.

