Obiteljski nastup koji je oduzeo dah: Šuput kroz suze pritisnula zlatni gumb u 'Supertalentu'

Neki nastupi nasmiju, neki zadive, a neki jednostavno dirnu. Upravo takav bio je kraj treće audicije 'Supertalenta', kad je na pozornicu stala obitelj Duo Turkeev & Kids, mama Julia, tata Dima i njihova djeca, kćeri Renata i Lilya.

Zajedno su izveli zračnu akrobaciju koja je bila istovremeno snažna i nježna, gotovo poput kratkog filma o obitelji, povjerenju i ljubavi.

- Sretni smo što možemo raditi s našom djecom. Kao da plivamo s njima, ne gledamo to kao posao, jednostavno u tome uživamo. Ovo nam je uspomena za cijeli život - rekli su roditelji prije nastupa.

Foto: NOVA TV

Njihove akrobacije u zraku oduzele su dah publici, a Maja Šuput nije mogla skriti suze.

- Ljudi, ovo je bilo toliko lijepo. Vještina, priča... Iskreno, izgledalo je kao bajka... Ne samo da vi zaslužujete biti opet ovdje, nego i mi zaslužujemo vidjeti vas ponovno - rekla je te poslala cijelu obitelj ravno u polufinale.

Foto: NOVA TV

I ostatak žirija dijelio je jednako oduševljenje.

- Dragocijeni su ovi obiteljski trenuci. To da ste svi zajedno sada, putujete zajedno, radite sve ovo zajedno, provodite svo ovo kvalitetno vrijeme zajedno radeći nešto jako posebno - dodao je Fabijan Pavao Medvešek.

- Ako netko zaslužuje stajati na ovoj pozornici, to je vaša obitelj - izjavila je Martina Tomčić.

- Baš je bilo vješto i odradili ste to savršeno. Bilo je prelijepo - komentirao je Davor Bilman.

Foto: NOVA TV

- Samo želimo reći hvala Hrvatskoj, jer nam ovo jako znači. Ova uspomena ostat će s nama cijeli život - rekao je za kraj tata Turkeev, dirnut do suza.

Foto: NOVA TV