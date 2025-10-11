Obitelj Duo Turkeev & Kids, mama, tata i njihova djeca, izveli su dirljivu zračnu akrobaciju koja je rasplakala Maju Šuput
Obiteljski nastup koji je oduzeo dah: Šuput kroz suze pritisnula zlatni gumb u 'Supertalentu'
Neki nastupi nasmiju, neki zadive, a neki jednostavno dirnu. Upravo takav bio je kraj treće audicije 'Supertalenta', kad je na pozornicu stala obitelj Duo Turkeev & Kids, mama Julia, tata Dima i njihova djeca, kćeri Renata i Lilya.
Zajedno su izveli zračnu akrobaciju koja je bila istovremeno snažna i nježna, gotovo poput kratkog filma o obitelji, povjerenju i ljubavi.
- Sretni smo što možemo raditi s našom djecom. Kao da plivamo s njima, ne gledamo to kao posao, jednostavno u tome uživamo. Ovo nam je uspomena za cijeli život - rekli su roditelji prije nastupa.
Njihove akrobacije u zraku oduzele su dah publici, a Maja Šuput nije mogla skriti suze.
- Ljudi, ovo je bilo toliko lijepo. Vještina, priča... Iskreno, izgledalo je kao bajka... Ne samo da vi zaslužujete biti opet ovdje, nego i mi zaslužujemo vidjeti vas ponovno - rekla je te poslala cijelu obitelj ravno u polufinale.
I ostatak žirija dijelio je jednako oduševljenje.
- Dragocijeni su ovi obiteljski trenuci. To da ste svi zajedno sada, putujete zajedno, radite sve ovo zajedno, provodite svo ovo kvalitetno vrijeme zajedno radeći nešto jako posebno - dodao je Fabijan Pavao Medvešek.
- Ako netko zaslužuje stajati na ovoj pozornici, to je vaša obitelj - izjavila je Martina Tomčić.
- Baš je bilo vješto i odradili ste to savršeno. Bilo je prelijepo - komentirao je Davor Bilman.
- Samo želimo reći hvala Hrvatskoj, jer nam ovo jako znači. Ova uspomena ostat će s nama cijeli život - rekao je za kraj tata Turkeev, dirnut do suza.
