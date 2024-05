Objava o ulasku Baby Lasagne u finale ima najviše lajkova na službenim Eurosong stranicama

Natjecatelji koji su u prvoj polufinalnoj večeri osigurali ulaznicu za veliko subotnje finale Eurosonga, dobili su objavu na službenoj Facebook stranici natjecanja. Objave su išle redom kako su sudionici prozivani da su ušli u završnicu Eurosonga.

Među njima, najviše lajkova 'ubrao' je naš predstavnik, Baby Lasagna. Njegovu objavu o prolasku u finale lajkalo je više od 22 tisuća ljudi i skoro 1,1 tisuće komentara.

Rehearsal of the first semi-final of the 68th edition of the Eurovision Song Contest, in Malmo | Foto: Jessica Gow

- Mogli bi biti pobjednici u subotu - napisao je jedan korisnik.

- Bio sam zbunjen koliko je publika u areni bila intenzivna! Drago mi je što je Hrvatska prošla - napisao je drugi.

Srpska predstavnica Teya Dora prikupila je šest tisuća lajkova, dok je Portugal skupio 3,3 tisuće. Sloveniju predstavlja Raiven s pjesmom 'Veronika', a ona je također skupila 3,3 tisuća lajkova.

Malmo: Proba natjecatelja uoči prve polufinalne večeri Eurosonga | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Ukrajina trenutačno ima 5,5 tisuća lajkova, dok Litva 10 tisuća. Finski predstavnici prikupili su više od sedam tisuća lajkova na svoju objavu, dok je ciparska predstavnica dobila 5,1 tisuće lajkova.

Irska koja je šokirala svojim nastupom skupila je više od 8,8 tisuće lajkova i 2,2 tisuće komentara.

- Čudno? Da, ali super je! Nadam se da će pobijediti, imaju fantastičan nastup - napisala je ispod objave jedna korisnica.

2024 Eurovision Song Contest first semi-final, in Malmo | Foto: Jessica Gow

- Odlična izvedba i vizualni prikazi! Apsolutno sve što je Eurosong - napisala je druga pratiteljica.

Luksemburg, koji se vratio na natjecanje nakon pauze od 31 godine, posljednji je dobio ulaznicu za subotnje finale, a objava o prolasku prikupila je 3 tisuće lajkova.

Baby Lasagna ima i najviše lajkova na službenom Instagram profilu Eurosonga. Prikupio je više od 62 tisuće lajkova i više od tisuću komentara. Slijedi srpska predstavnica koja je prva proglašena finalisticom i skupila je 52,1 tisuće lajkova.

Irska je na svojoj objavi dobila 51,9 tisuća lajkova i više od 3,200 komentara, a ukrajinske predstavnice prikupile su 51,7 tisuće lajkova i 649 komentara u kojima obožavatelji natjecanja šalju podršku predstavnicama.

Malmo: Proba natjecatelja uoči prve polufinalne večeri Eurosonga | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Silia Kapsis predstavnica je Cipra, a na Instagramu je dobila 33,1 tisuće lajkova. Portugalska predstavnica dobila je više od 32,4 tisuće lajkova, a Finska više od 30,8 tisuća lajkova.

Slijede Luksemburg s 28,9 tisuće lajkova, Litva s 28,3 tisuće lajkova te Slovenija s 25,8 tisuće lajkova.