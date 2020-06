Objavila je nikad viđene fotke svadbe: 'Oborio si me s nogu...'

<p>Hrvatska manekenka <strong>Helena Šopar</strong> udala se prije točno dvije godine, a na društvenim mrežama odlučila se prisjetiti jednog od najljepših dana u svom životu. </p><p>Objavila je nekoliko fotografija koje do sada nije dijelila sa svojim pratiteljima, a brojni prijatelji čestitali su joj godišnjicu braka. </p><p>- Kada sam te prije šest godina upoznala, oborio si me s nogu u sekundi. I dalje to radiš i iznova se zaljubljujem u tebe svaki dan - napisala je Helena u opisu fotografija. </p><p>Šopar se pohvalila kako je vjenčanicu sama osmislila pa je nosila haljinu čiji je gornji dio izrađen od čipke. Njezin suprug <strong>Vjekoslav Zadro</strong> za ceremoniju je odabrao crne hlače i bijeli sako. </p><p>Helena i Vjeko upoznali su se u Londonu 2014. kada je manekenka ondje odrađivala snimanja za modne kampanje. </p><p>Prije Zadre ljubovala je s redateljem <strong>Dominikom Sedlarom </strong>s kojim je radila na nekoliko projekata.</p>