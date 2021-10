Ovogodišnja nagrada Libar za vajk, osim po nagrađenom djelu, pamtit će se i po neuobičajenom izdanju. Nakon što u 2020. godini Sajam nije održan i nagrada nije dodijeljena, ove će godine u natjecateljskom bubnju konkurirati i prošlogodišnji naslovi. Birat će se tako, umjesto petnaest uobičajenih, između trideset knjižnih naslova za titulu Libar za vajk 2020./21.

O iznimnim nakladničkim projektima odlučivat će posjetitelji 27. Sa(n)jam knjige u Istri koji će se ove godine održati od 19. do 28. studenog u Puli u halama bivše tvornice Arena Trikotaža, a nagrada će se dodijeliti nakladniku i autoru knjige koja je dobila najveći broj glasova. Novčani iznos od 5000 kuna i skulpturu nagrade dobit će i autor i nakladnik nagrađenog djela.

Stručni ocjenjivački sud, koji čine poznati knjižari Dražen Dabić, Katarina Njavro i Vlatka Balinčić, odabrao je petnaest naslova iz cjelokupne knjižne produkcije nastale u Hrvatskoj u razdoblju od 1. listopada 2019. do 1. listopada 2020. godine te petnaest naslova objavljenih od 1. listopada 2020. do 1. listopada 2021., što je ukupno trideset naslova za ovogodišnju utrku.

Odabir knjižara Dražena Dabića za 2021.:



1. Sanja Iveković: A punch in the Eye (Oaza)

2. Tomislav Brlek: Tvrdi tekst (Fraktura)

3. Marko Golub, Dejan Kršić, Ora Mušćet: Praksa teorije Matko Meštrović & dizajn (HDD)

4. Danijela Lugarić Vukas: 10. pojmovnik ruske avangarde (Sandorf)

5. Roman Simić: Iva, do Mjeseca i natrag (Profil)

za 2020.:

6. Josip Sever: Poezija (Matica hrvatska)

7. Thomas Pynchon: V. (Vuković & Runjić)

8. Snježana Banović: Kazalište za narod (Fraktura)

9. Dubravka Zima: Praksa svijeta (Naklada Ljevak)

10. Semezdin Mehmedinović: Ovo vrijeme sada (Fraktura)

Odabir knjižarke Katarine Njavro za 2021.:



1. Mineke Schipper: Rajski brežuljci (Durieux)

2. Damir Karakaš: Okretište (Disput)

3. Ivana Bodrožić: Sinovi, kćeri (Naklada Hermes)

4. Pablo Neruda: Priznajem da sam živio (Iris Illyrica)

5. Jul Maroh: Plava je najtoplija boja (V.B.Z.)

za 2020.:

6. Miljenko Jergović: mačka čovjek pas (Fraktura)

7. Alena Mornštajnová: Hana (Hena com)

8. Elli H. Radinger: Mudrost vukova (Mozaik knjiga)

9. Darko Cvijetić: Što na podu spavaš (Buybook)

10. Amélie Nothomb: Žeđ (Vuković & Runjić)

Odabir knjižarke Vlatke Balinčić za 2021.:



1. Evelina Rudan: Smiljko i ja si mahnemo (Fraktura)

2. Annie Ernaux: Jedna žena (Multimedijalni Institut)

3. Jelena Lužina, Milan Rakovac i Josip Šiklić: Čakavski sabor 1970. – 2020. – monografija

(Čakavski sabor Žminj, IO DHK)

4. Danijel Žeželj: Poglavica jelena (Petikat)

5. Davor Rostuhar: Ljubav oko svijeta (KEK)

za 2020.:

6. Miroslav Bertoša: Historabilije XVI. – XVIII stoljeća. Mali svijet Istre u doba Venecije (Udruga Susreti na dragom kamenu i Povijesni i pomorski muzej Istre)

7. Olja Savičević Ivančević: Divlje i tvoje (Fraktura)

8. Jason Lutes: Berlin (Naklada Fibra)

9. Tanja Stupar Trifunović: Otkako sam kupila labuda (VBZ)

10. Naja Marie Aidt: Pavijan (Sandorf)

„Svake je godine pred nama, selektorima, izazovan posao. Svatko od nas izdvaja pet naslova iz cjelokupne godišnje knjižne produkcije, što nije uvijek ni jednostavan ni lagan posao.Naši se zasebni odabiri razlikuju, a spajaju se u onoj točki koja prenosi ideju ove nagrade – knjiga koja se mora isticati, knjiga koju zanavijek, zauvijek treba zapamtiti. Budući da je u ovoj godini objavljeno nekoliko važnih knjiga o umjetnosti, one su se našle i na ovom popisu; književni naslovi komuniciraju društvene teme, a tu su i knjige vezane uz Istru od značaja za cijelu Hrvatsku“, istaknula je članica stručnog povjerenstva Vlatka Balinčić.

Nagrada Libar za vajk najbolja je spona između autora i nakladnika s publikom i čitateljima koja svoj put prolazi preko knjižarske struke, objedinjujući tako sve važne segmente u životu knjige, uključujući i one festivalske, sajamske, kao njezin vrhunac.

Posebnost ove nagrade je i njezin trezor. Nagrađeni naslovi, naime, zauvijek ostaju pohranjeni u knjižnici Osnovne škole dr. Mate Demarina u Medulinu u Trezoru nagrade „Libar za vajk“. Zbirku do sada čine knjige Miljenka Jergovića „Sarajevo, plan grada“ u izdanju Frakture, Olje Savičević Ivančević „Pjevač u noći“ u izdanju Sandorfa, Orhana Pamuka „Čudno je u mojoj glavi“ izdavača Vuković & Runjić, Ješe Denegrija „Gorgona“ u izdanju Agroinove i Maše Kolanović „Poštovani kukci i druge jezive priče“, koju je izdao Profil. Trezor je Sa(n)jam knjige osmislio sa zaštitnicima ove nagrade: tvrtkom Arena Hospitality Group, Turističkom zajednicom općine Medulin i Općinom Medulin.

„Već smo navikli da je sve drugačije u ove zadnje dvije turbulentne godine, stoga ne čudi da će ovogodišnja nagrada Libar za vajk odstupati od svoje uobičajene forme. Želimo održati kontinuitet i zato nominirane naslove iz prošle godine spajamo s novima. Nadamo se da je to izuzetak i da od sljedeće godine idemo u uobičajenom ritmu s nagradom koja je jednako zaživjela kod publike i kod nakladnika i autora. Moji kolege knjižari i ovaj su put napravili hrabar odabir. Vidi se koliko široko gledaju na knjižnu produkciju i jako me veseli što na popisu vidim neke izuzetne naslove koji su, zasad, kod šire javnosti prošli ispod radara. Nadam se da će ove nominacije to promijeniti“, zaključila je direktorica Sa(n)jam knjige u Istri Magdalena Vodopija.

Svečano proglašenje dobitnika nagrade Libar za vajk 2020./21. održat će se pred sam kraj Sajma, 27. studenog. Sve informacije o Sajmu, kao i o finalistima nagrade, možete pratiti na službenoj stranici Sa(n)jam knjige u Istri na adresi www.sanjamknjige.hr te na društvenim mrežama – Facebooku i Instagramu Sajma.