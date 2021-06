Kao nekome tko redovno prati rad Sa(n)jam knjige u Istri, veliko mi je zadovoljstvo doći ovdje i pozdraviti vas iako su uvjeti drugačiji. Navikli smo doći u prosnicu, da se sve drugačije događa, ali ova korona nas je promijenila i vjerujem da ćemo u ovoj godini koju smo proglasili Godinom čitanja nalaziti nove načine nošenja sa svijetom te da ćemo kroz knjige, kroz čitanje, kroz razgovor i kroz druženje pronaći nešto dobro - izjavila je u uvodnom dijelu svečanog otvaranja Mihaela Majcen Marinić, izaslanica ministrice kulture Republike Hrvatske.



- Velike čestitke Magdi i njenoj ekipi jer 26 godina uvijek postavljaju prava pitanja. Ove godine je to pitanje “Di smo?”. Tu smo! Između Arena trikotaže i Shipyarda, između simbola jedne dosadašnje Pule i simbola onoga što će se dogoditi u budućnosti. Tu smo među knjigama koje nam uvijek mogu donijeti katarzu i učiniti da budemo bolji ljudi - izjavio je Vladimir Torbica, počelnik za kulturu Istarske županije. Parafrazirajući Marka Aurelija da je dobrota nepobjediva ako je poštena i iskrena kazao je da je Sajam nepobjediv jer je uvijek bio iskren prema svojim čitateljima i pošten prema sebi.

Gradonačelnik Pule Filip Zoričić svoje obraćanje započeo je i zaokružio stihovima Petra Gudelja.

- Srce mi je veliko kao Biakova, što kaže naš pjesnik misleći na brdo Biokovo nazivajući ga plemenitim ženskim rodom. Svaki događaj mora imati simboliku kao što naš grad ima simboliku kojom privlači druge ljude i zato ga volimo. Ovdje je naša Magdalena sa svojim timom uspjela nešto što je zvučalo nemoguće. To je simbol hrabrosti. Drugi simbol je radništvo, to je Pula, treći simbol je snaga žene. To su simboli za koje moramo živjeti. Sajam je Pula, ista duša i tijelo - izjavio je pulski gradonačelnik. Direktorica Sa(n)jam knjige u Istri Magdalena Vodopija kazala je da Sajam ima svoje sveto trojstvo.

- To su knjige i njihovi izdavači, autori i publika i to sveto trojstvo upravo se okupilo i čini pulsko knjiško čudo. Vidjeti se sa publikom oči u oči nakon godinu i pol dana čini da vam srce zaista zakuca - izjavila je Vodopija.

- Pozivam vas da slavite knjige, autore i Sajam i da svi skupa uživamo narednih deset dana - zaključila je.

Pjesnik Petar Gudelj Sajam je progasio otvorenim izrekavši stihove svoje pjesme 'Divlja jabuka'.



Po službenoj ceremoniji otvaranja u prostoru dvorišta The Shipyard Puba održan je performans pjesnikinje Eveline Rudan i glazbenika Daria Marušića i Maura Giorgia 'Smiljko, mi iz Trikotaže ti mahnemo', a povjesničarka umjetnosti Gorka Ostojić Cvajnerokupljnima je predstavila je modnu dizajnericu Mariju Vareško, ikonu Pule i vrhunsku modisticu koja je radila u nekadašnjoj tvornici Arena trikotaže u čijoj je hali danas otvorena velika sajamska knjižara.



26. izdanje Sa(n)jam knjige u Istri održava se pod sloganom 'Di smo?' od 4. do 13. lipnja 2021. u Puli. Uz neizostavni “Doručak s autorom”, Sa(n)jam predstavlja neke od ponajboljih domaćih pjesnika i pjesnikinja u programu 'Poezija liječi', pisce i spisateljice

koji nastupaju u premijernom programu 'Nova lice Pule' te mnoštvo novih naslova koji će biti dostupni u velikoj festivalskoj knjižari. Uz program uživo u centru Pule, Sa(n)jam knjige u Istri bit će dostupan u izravnom video prijenosu putem Facebook stranice Sajma i

YouTube kanala, u radijskom prijenosu na frekvenciji radio Maestrala (95.4 fm) koji je partner festivala i na internetskom radiju.Cjelokupni program 26. Sa(n)jam knjige u Istri dostupan je na internetskoj stranici.