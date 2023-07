Objavili kada će izaći potresna autobiografija Britney Spears: 'Bit će to događaj godine...'

Autobiografija Britney Spears (41) bit će objavljena 24. listopada, stoji u najavi na Instagramu. Zvat će se 'The Woman in Me', a na naslovnici knjige bit će crno-bijela fotografija pjevačice u toplesu iz 2001. godine.

Američka pop zvijezda u knjizi će ispričati svoju dirljivu priču o slobodi, majčinstvu, preživljavanju, nadi i vjeri. Šuška se kako će memoari objasniti gdje je pošlo po krivu te što to toliko zamjera svojoj sestri Jamie Lynn.

Foto: Instagram/Britney Spears

Knjigu će objaviti izdavačka kuća Gallery Brooks, a dobila je ime po stihovima iz Britneyjine pjesme 'I‘m Not a Girl, Not Yet a Woman'.

- Njezino uvjerljivo svjedočenje na sudu potreslo je svijet, promijenilo zakone i pokazalo njezinu inspirativnu snagu i hrabrost - rekla je potpredsjednica Gallery Booksa Jennifer Bergstrom za magazin People.

- Ne sumnjam da će njezini memoari imati sličan utjecaj. Bit će izdavački događaj godine. Ne možemo biti ponosniji što smo joj pomogli da napokon podijeli svoju priču - dodala je Bergstrom.

I sama pjevačica je na društvenim mrežama jednom prilikom progovorila o pisanju knjige.

- Zaljubljena sam u život koji sam izgradila za sebe nakon svega što sam poduzela kako bih se riješila oca koji me zlostavljao i kontrolirao 13 godina. Nemam obitelj koja me cijeni i poštuje, uopće. To mi je najteži dio jer koliko god sam ih voljela, to je nešto što vjerojatno nikada neću moći preboljeti. Napisala sam tri različite verzije svoje knjige što je bilo terapeutsko iskustvo za mene - objavila je putem Instagrama.