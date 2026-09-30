Objavili su video koji je Presley snimio par sati prije smrti

Objavljena je snimka nastala samo nekoliko sati prije smrti Presleyja Gerbera, sina supermodela Cindy Crawford i poduzetnika Randea Gerbera. Presley je preminuo u nedjelju 20. rujna u Santa Monici. Imao je 27 godina.

Page Six objavio je video za koji navodi da ga je Presley sam snimio u subotu oko 22 sata u Resolutions Livingu, centru za oporavak u Santa Monici. Na snimci je pokazao sobu u kojoj je boravio i dvorište centra. U jednom trenutku snimio je i sebe. TMZ navodi da je tad djelovao kao da je pod utjecajem droge.

Izvori tog portala tvrde da je drogu počeo uzimati još u subotu poslijepodne te da se kasnije počeo bojati da gubi kontrolu.

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Prema istim izvorima, i njegov trener za održavanje trijeznosti rekao je da je Presley pod utjecajem droge. Izvor Page Sixa tvrdi da se Presley toga dana 'ponašao čudno' i da 'nije djelovao kao on'. Presleyja su sljedećeg jutra pronašli bez svijesti u spavaćoj sobi centra, u blizini kreveta. Poziv hitnim službama stigao je u 9.35 sati zbog sumnje na predoziranje. Policajci su ga pokušali reanimirati, a bolničari su ga u 9.45 proglasili mrtvim.

Foto: Instagram

Policija njegovu smrt istražuje kao moguće predoziranje. Zasad nema naznaka da je riječ o kaznenom djelu. Obdukcija je napravljena dan nakon smrti, ali službeni uzrok još nije poznat. Ured mrtvozornika okruga Los Angeles zatražio je dodatne analize, a takvi nalazi mogu se čekati i nekoliko mjeseci.

TMZ navodi da se u dosadašnjoj istrazi nije pojavila informacija da je riječ o fentanilu, no konačan odgovor trebali bi dati toksikološki nalazi. Presley je posljednjih godina otvoreno govorio o problemima s ovisnošću i mentalnim zdravljem.

Nekoliko mjeseci prije smrti objavio je da je prošao tretman ibogainom, psihodeličnom supstancom koja se istražuje kao moguća pomoć kod ovisnosti. Tad je rekao da se nada da će mu taj tretman pomoći da se ponovno pronađe.

Nakon njegove smrti obitelj je zamolila javnost za privatnost. Presley je bio jedini sin Cindy Crawford i Randea Gerbera te stariji brat manekenke Kaije Gerber.