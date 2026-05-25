Objavljen je prvi teaser za Baywatch: Pogledajte kako Livvy i Brooks trče u badićima

Kultna serija devedesetih koja je proslavila crvene kupaće kostime i usporeno trčanje plažom, "Baywatch", službeno se vraća na male ekrane. Televizijska kuća Fox naručila je novu sezonu serije, a produkcija je već u tijeku. Glumačkoj postavi pridružuju se model Brooks Nader i bivša gimnastičarka te influencerica Livvy Dunne, a obožavateljima je nedavno predstavljen i prvi teaser trailer koji najavljuje povratak u sunčanu Kaliforniju.

Glavnu mušku ulogu u novoj seriji preuzima Stephen Amell, najpoznatiji po ulozi u seriji "Arrow". On će utjeloviti odraslog Hobieja Buchannona, lika koji je u originalnoj seriji bio sin Mitcha Buchannona, kojeg je glumio David Hasselhoff. Hobie je sada kapetan spasilačke službe, a radnja će pratiti njegove profesionalne i privatne izazove.

Njemu će se pridružiti model časopisa Sports Illustrated, Brooks Nader, koja je dobila ulogu Selene. Očekuje se da će njezin lik imati rivalski odnos s Hobiejem. Nader je izrazila veliko uzbuđenje zbog uloge.

​- Oduvijek sam priželjkivala ovakvu ulogu - izjavila je Nader.

Svoje prvo veliko glumačko iskustvo u seriji će imati i Livvy Dunne, zvijezda društvenih mreža i bivša LSU gimnastičarka koja se od sporta oprostila u travnju 2025. godine. Dunne će imati sporednu ulogu Grace, "iznimno entuzijastične mlađe spasiteljice".

Svoju je ulogu potvrdila na društvenim mrežama porukom: "Vrijeme je za posao!!".

U nedavnom intervjuu, i Nader i Dunne govorile su o iskustvu oblačenja legendarnih crvenih kupaćih kostima, čime odaju počast originalnoj glumačkoj postavi. Glumačku ekipu čine i Shay Mitchell, Hassie Harrison, Noah Beck i Thaddeus LaGrone.

Radnja koja spaja nostalgiju i nove zaplete

Nova serija, koja bi trebala imati dvanaest epizoda, s emitiranjem kreće u siječnju 2027. godine. Radnja se usredotočuje na Hobieja Buchannona, čiji se život dodatno komplicira dolaskom njegove kćeri Charlie, koju glumi Jessica Belkin, a koja se žarko želi pridružiti spasilačkom timu. Prvi teaser trailer, koji je objavio Stephen Amell, potvrdio je da će se vratiti zaštitni znak serije - usporeno trčanje plažom, prikazujući novu postavu u akciji.

Kako bi se dodatno povezali s originalom, producenti su najavili povratak nekih poznatih lica. David Chokachi ponovit će svoju ulogu Codyja Madisona, a seriji se vraća i Erika Eleniak kao Shauni McClain. Čini se da kreatori serije ciljaju na ton koji spaja nostalgiju s modernim senzibilitetom, kako bi privukli i staru i novu publiku.

Fenomen koji je obilježio devedesete

Originalni "Baywatch" emitirao se od 1989. do 2001. godine i postao je globalni kulturni fenomen. Nakon što ga je NBC otkazao poslije samo jedne sezone, serija je oživljena kroz sindikaciju i postala jedna od najgledanijih na svijetu, s tjednom publikom koja je na vrhuncu popularnosti dosezala više od 1,1 milijarde gledatelja.

Dramatične akcije spašavanja, slikovite plaže i atraktivna glumačka postava, predvođena Davidom Hasselhoffom i Pamelom Anderson, ostavili su neizbrisiv trag u pop kulturi. Ovo nije prvi pokušaj oživljavanja franšize; filmska adaptacija iz 2017. godine s Dwayneom "The Rock" Johnsonom i Zacom Efronom bila je komercijalno uspješna, ali je dobila podijeljene kritike.