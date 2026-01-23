Objavljen je prvi trailer za film o He-Manu: Pogledajte ga!

Nakon gotovo četrdeset godina čekanja i niza neuspjelih pokušaja, fanovi He-Mana napokon imaju razloga za slavlje. Amazon MGM Studios i Mattel objavili su prvi službeni trailer za dugoočekivani igrani film "Masters of the Universe", a sudeći prema viđenom, čeka nas epska avantura koja spaja nostalgiju osamdesetih s modernim filmskim spektaklom. Film u kina stiže 5. lipnja 2026. godine.

Glavnu ulogu princa Adama, odnosno He-Mana, preuzeo je Nicholas Galitzine, zvijezda u usponu, dok će mu se na putu ispriječiti legendarni Skeletor, kojeg tumači oskarovac Jared Leto. Prvi kadrovi otkrivaju vizualno raskošan svijet Eternije, ali i jedan potpuno neočekivan zaokret u priči.

Foto: youtube/screenshot

Redatelj Travis Knight, poznat po svom radu na filmu "Bumblebee" kojim je uspješno oživio drugu ikonu osamdesetih, odlučio je priču započeti na posve neočekivanom mjestu – na Zemlji. Trailer otkriva da je princ Adam kao desetogodišnji dječak poslan na naš planet kako bi ga se zaštitilo od rata koji je bjesnio na Eterniji. Dvadeset godina kasnije, on je Adam Glenn, prosječni uredski zaposlenik kojeg kolege zadirkuju zbog "opsesije štreberskim stvarima i mačevima".

Adama progone snovi o svijetu s "letećim tigrovima, svemirskim brodovima i čarobnim mačevima", nesvjestan da su to potisnuta sjećanja na njegov pravi dom. No, sudbina ga sustiže kada pronađe drevni Mač moći, koji ga konačno vraća na Eterniju. Ondje pronalazi svoj planet pod čeličnom čizmom Skeletora i njegovih zlih sljedbenika.

Foto: youtube/screenshot

Osim Galitzinea i Leta, čiji Skeletor u traileru izgleda zastrašujuće vjerno svom animiranom predlošku, film okuplja impresivnu glumačku ekipu. U borbi za spas Eternije He-Manu će se pridružiti ratnica Teela, koju glumi Camila Mendes, i njegov vjerni mentor Duncan, poznatiji kao Man-At-Arms, u čijoj se ulozi našao karizmatični Idris Elba.

Zlu stranu predvodi Alison Brie kao podmukla Evil-Lyn, dok će Morena Baccarin utjeloviti zagonetnu Čarobnicu dvorca Grayskull. Ostatak glumačke postave uključuje Jamesa Purefoya kao kralja Randora i Charlotte Riley kao kraljicu Marlenu. Zanimljiv je i odabir Kristen Wiig, koja će posuditi glas Robotu, vjernom He-Manovom savezniku.

Foto: youtube/screenshot

Vizualni identitet, od dizajna dvorca Grayskull do izgleda oklopa i oružja, snažno se oslanja na originalnu liniju Mattelovih igračaka, što će zasigurno oduševiti dugogodišnje fanove.