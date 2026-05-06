DVA MJESECA KASNIJE

Objavljen uzrok smrti Nicholasa Brendona, Xandera iz serije 'Buffy, ubojice vampira'

2010 Wizard World Big Apple Comic Con - New York | Foto: Steven Bergman/Press Association/PIXSELL

Brendonova smrt uslijedila je nakon niza ozbiljnih zdravstvenih tegoba s kojima se borio godinama. Godine 2022. bio je hospitaliziran zbog problema sa srcem,

Glumac Nicholas Brendon, najpoznatiji po ulozi simpatičnog Xandera iz kultne serije 'Buffy, ubojica vampira', preminuo je 20. ožujka u dobi od 54 godine. Gotovo dva mjeseca nakon što je njegova obitelj objavila da je preminuo u snu, službenici u Indiani otkrili su službeni uzrok smrti.

Mrtvozornik okruga Putnam potvrdio je da je Brendon preminuo od aterosklerotske i hipertenzivne kardiovaskularne bolesti. U izvješću, koje su prenijeli američki mediji, kao doprinoseći čimbenici navode se akutna upala pluća te prethodni infarkt miokarda. Obdukcijom je utvrđeno da je glumac imao čak devedeset posto začepljenja desne koronarne arterije te značajno uvećano srce. Njegova smrt proglašena je prirodnom i isključena je mogućnost nasilnog čina.

Brendonova smrt uslijedila je nakon niza ozbiljnih zdravstvenih tegoba s kojima se borio godinama. Godine 2022. bio je hospitaliziran zbog problema sa srcem, nakon čega mu je dijagnosticirana i urođena srčana mana. Glumac se borio i sa sindromom cauda equina, rijetkim stanjem u kojem su živčani završeci u donjem dijelu kralježnice komprimirani. Zbog toga je morao na nekoliko operacija kralježnice, a jedna od ozljeda bila je izazvana padom 2021. godine, nakon čega je hitna operacija bila nužna kako bi se spriječila paraliza.

U izvješću mrtvozornika detaljno su opisane i okolnosti njegove smrti. Theresa Fortier, njegova menadžerica i prijateljica koja se brinula o njemu zbog narušenog zdravlja, pronašla ga je beživotnog na kauču u njegovom domu u Greencastleu u Indiani, u položaju kao da spava. Fortier je izjavila vlastima da je Brendon, dugogodišnji pušač, prije smrti imao uporan kašalj, žalio se na bolove u prsima te se samoinicijativno liječio lijekovima bez recepta. Odbijao je njezine prijedloge da potraži liječničku pomoć.

Njegova obitelj u ožujku je objavila priopćenje u kojem su naveli da je glumac, unatoč poznatim borbama s ovisnošću, bio optimističan oko budućnosti: 'Bio je strastven, osjećajan i beskrajno vođen stvaranjem'.

