Objavljena je nova emotivna poruka na službenim profilima Massima Savića: Evo što piše

Prije samo 73 dana bili smo uz našeg Massima na posljednjem koncertu u Zadru. Danas smo ga ispratili na posljednje počivalište u Zadru. Srca su nam puna tuge, ali i zahvalnosti za svaki trenutak kojeg smo proveli zajedno, samo je dio emotivne poruke koja je objavljena na Facebooku i Instagramu gdje je Massimo imao službene stranice.

POGLEDAJTE VIDEO:

- Rijetki su ljudi uz koje rastete prilikom svakog susreta. Naš Max je takav čovjek. I umjetnik. Nećemo napisati bio. Čuvamo te najdraži naš Max. Zauvijek ćeš biti tu - piše u nastavku objave.

Massimo je preminuo u 61. godini nakon kratke i teške bolesti. Posljednji ispraćaj bio je na Gradskom groblju Zadar u utorak.

Na groblju su bili brojni prijatelji i obitelj, ali i obožavatelji. Sveukupno bilo je tristotinjak ljudi.

- Svak će ga pamtiti po svome. Kad čovjek ode, i kad svakog koji ga voli i koji ga se sjeća, ostavlja jednu kredencu uspomene. Neke stvari i ne želiš dijeliti s javnosti, ali ono što se možemo složiti da je bio jedna posebna i dostojanstvena figura. On je stvarno posebno proživljavao umjetnost i ozbiljno shvaćao ono što radi. Uvijek ostaje taj glas. I to će ostati specifično. A oni koji ne znaju kakva je on bio osoba, pamtit će ga po njegovom pjevanju - rekao je Tonči Huljić, Massimov kolega i veliki prijatelj.

Foto: Igor Soban/Pixsell

Najčitaniji članci