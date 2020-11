'Obogatila sam se snimajući, ali zbog sexy videa nemam dečka'

<p>Ova 28-godišnjakinja zarađuje puno, puno više od svojih vršnjakinja. Njezin posao nema klasično radno vrijeme, pa tako ona gotovo ni nema privatnog života. No <strong>Jodie Carnall</strong> reći će kako je sretna jer joj mjesečni prihod od 4000 funti omogućava da živi životom u kojem se ne mora brinuti oko svojih financija. Kada priča o svom poslu naziva ga pravim poslom, daleko od onog uredskog i bliže onom umjetničkom, reći će.</p><p>- To je poput onih ljudi koji pjevaju, ili imaju neke skečeve. Poput umjetnika koji prodaju svoje slike. To radim i ja, prodajem fotografije i videa. Sebe - rekla je. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>Naziva se Snapchat Premium girl, a preko te društvene mreže prodaje svoje obnažene fotografije, korisnicima koji su spremni platiti mjesečnu cijenu, od 20 do 200 funti. Iako se takav materijal zabranjuje i ukloni kada se otkrije, Carnall se tim poslom bavi od 2016. godine, piše BBC. Svoje usluge oglašava na drugim mrežama poput Twittera, Facebooka i Instagrama i kaže kako pažljivo provjerava profile onih koji joj se jave. Uz one koji će joj se javiti u potrazi za njezinim eksplicitnim fotografijama, bit će i onih koji će joj poslati poruku i nazvati "kurvom". </p><p>- Tave poruke dobivam stalno, napisat će mi kako sam prekrasna ali kako je sramota da na takav način prodajem svoje tijelo. Kad dan završi i kada me prijatelji pitaju kako je prošlo snimanje, tada se slomim. No bila sam nesretna na svom uredskom poslu, i volim novac - reći će. </p><p>Snimanje po narudžbi postao je tako njezin pravi, stalni posao, a 40 ili više njezinih pretplatnika nerijetko zahtjeva i neki dodatni materijal. Njihovi zahtjevi kreću se od videa striptiza do snimki nje kako masturbira. Odvjetnici kažu kako se prodajom takvog materijala ne krši zakon, posebno ako nisu uključene osobe mlađe od 18 godina ili ako se ne prenosi neki posebni materijal. Istraživanje BBC-a pokazalo je kako je Instagram blokirao sve hashtagove koji u povezani sa Premium Snapchatom a koriste ih ljudi kako bi reklamirali svoje usluge. Snapchat u izjavi kaže kako ne dozvoljava "promociju ili distribuciju pornografskog materijala". </p><p>"Računi koji privatno distribuiraju pornografski sadržaj namjerna su zloupotreba uvjeta pružanja usluge naše platforme. Uklonimo ih kada nam ih prijave", stoji u njihovoj izjavi. Carnall će pak reći kako je Snapchat sigurno okruženje za zaradu, jer se ne treba nalaziti sa svojim klijentima. "Ja nisam escort dama. Nudili su mi tisuće funti da se našem s njima, uživo, no uvijek sam ih odbijala", naglašava. </p><p>Osim zarade ovaj život ima i niz negativnih dijelova, pa će tako reći kako već mjesecima nije imala dečka i da ju mnogi muškarci osuđuju. "Oni zapravo ne žele hodati sa mnom kada im kažem čime se bavim. Ili žele, ali iz pogrešnih razloga", rekla je. Svojim pretplatnicima koji joj plaćaju 200 funti mjesečno dozvoljava da materijale koje im šalje sačuvaju na svojim telefonima, i zapravo nakon toga nema kontrolu nad sadržajem, tj. ne zna hoće li i kako dalje biti iskorišten. Da je na ovom području potrebna veća kontrola smatra Laura Higgins, osnivačica Revenge Porn, linije za pomoć. Njezina organizacija prima niz poziva od onih koje se ucjenjuje ili čije su karijere uništene nakon što su se takvi sadržaji seksualne prirode pojavili na internetu. </p><p>Slične materijale mnogi mogu koristiti i kroz sextortion, ucjenjivanje, pa i namamiti muškarce da šalju svoje fotografije kao odgovor i time ih ucjenjivati. Posebno bi se trebalo fokusirati na zaštitu maloljetnika, i osigurati da sadržaji koji se nude na raznim platformama budu primjereni njihovoj dobi. Carnall pak kaže kako će se ovim poslom nastaviti baviti "dok god joj to ne bude više odgovaralo". Kaže kako je novac kojeg zarađuje, četverostruko veći od onoga što je dobivala prije, vrijedan njezine borbe kroz koju prolazi već dvije godine. A uživa i u svom fleksibilnom načinu života, no ne trudi se sakriti one loše stvari. "Kada vam seksualni komentari postanu jedina pažnja koju dobivate kao žena, možete se osjećati bezvrijedno. Sve što mi kažu je 'pokaži sise' ili 'želim te vidjeti u donjem rublju sada', ili nešto slično. Nekada me to rasplače, i jako uzruja jer zapravo ta pažnja koju dobivam, nije lijepa", naglašava</p>