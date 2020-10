Ljuba iz 'Zadruge' najplaćenija Srpkinja na stranici za odrasle: Mjesečno 'obrne' 200.000 kn

<p>Nekadašnja kandidatkinja kontroverznih srpskih realityja 'Parovi' i 'Zadruga' <strong>Ljuba Pantović </strong>sada se pridružila trendu objavljivanja pornografskog sadržaja na platformi 'OnlyFans'. Tamo objavljuje erotske fotografije i snimke.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Sabina Santl pokrenula OnlyFans</strong></p><p>Pretplata na njezin kanal iznosi 15 dolara, odnosno 96 kuna. Cijene fotografija kreću se od 20 do 100 dolara, odnosno od 130 do 643 kune. Korisnici će njezinu privatnu snimku morati 'iskeširati' do 1000 dolara (oko 6.400 kuna).</p><p><a href="https://www.alo.rs/vip/zadruga-4/ova-bivsa-zadrugarka-je-najplacenija-srpkinja-na-sajtu-za-odrasle-za-jednu-sliku-morate-odvojiti-i-do-1-000-dolara/346766/vest" target="_blank">Alo.rs</a> piše kako je Ljuba jedna od najpopularnijih Srpkinja na toj platformi. Šuška se kako mjesečno zarađuje više od 30.000 eura, odnosno 227.000 kuna. </p><p>Ljuba je popularna i na drugim društvenim mrežama. Na Instagramu je prati gotovo 90.000 ljudi. </p><p>Na toj platformi mnoge domaće zvijezde objavljuju pornografske snimke i fotografije, kao što su<strong> Ava Karabatić </strong>(32), <strong>Ena Friedrich</strong> (33), <strong>Josipa Karimović </strong>(24), <strong>Sabina Santl</strong> (36)...</p>