Obožavate glumce iz Stranger Thingsa? Evo gdje ih još gledati

Otkako je 2016. godine serija Stranger Things postala globalni fenomen, njezina mlada glumačka postava odrasla je pred očima publike. Njihove izvedbe osvojile su srca milijuna gledatelja, no talent koji su pokazali u borbi protiv čudovišta iz Upside Downa nije ostao ograničen samo na gradić Hawkins.

Od horor franšiza i prestižnih drama do autorskih filmova i broadwayskih pozornica, ovi glumci izgradili su impresivne karijere koje vrijedi istražiti.

Millie Bobby Brown: Od telekineze do detektivskog posla

Millie Bobby Brown, kao Eleven, postala je zaštitno lice serije. Svoj zvjezdani status iskoristila je za pokretanje vlastitih projekata. Na Netflixu je zablistala kao Enola Holmes, mlađa sestra slavnog Sherlocka, u dva filma koja je i producirala.

Uloga Enole pokazala je njezinu vedriju i pričljiviju stranu, potpuno drugačiju od šutljive Eleven. Brown se okušala i u blockbusterima poput Godzilla: Kralj zvijeri te je preuzela glavnu ulogu u fantastičnom akcijskom filmu Damsel.

Finn Wolfhard: Kralj horora i nostalgije

Finn Wolfhard, koji glumi Mikea Wheelera, brzo se profilirao kao zvijezda horor žanra. Njegova uloga brbljavog Richieja Toziera u adaptaciji romana Stephena Kinga Ono (2017.) donijela mu je svjetsku slavu.

Sličnu karizmatičnu energiju prenio je i u franšizu Istjerivači duhova, gdje glumi u nastavcima Naslijeđe i Ledeno carstvo. Wolfhard se dokazao i kao svestrani umjetnik – režirao je nekoliko filmova, uključujući slasher Hell of a Summer, a aktivan je i kao glazbenik.

Sadie Sink i Maya Hawke

Sadie Sink, koja je osvojila publiku kao Max Mayfield, pokazala je izniman glumački raspon. U horor trilogiji Ulica straha odigrala je dvostruku ulogu, glumeći likove u dva različita vremenska razdoblja.

Njezina najhvaljenija uloga izvan Hawkinsa svakako je ona u drami Darrena Aronofskog Kit (The Whale), gdje je glumila uz oskarovca Brendana Frasera.

Maya Hawke, kći Ume Thurman i Ethana Hawkea, brzo je postala miljenica publike kao Robin Buckley. Svoj talent za crne komedije pokazala je u Netflixovom filmu Osveta na maliganski (Do Revenge), a surađivala je i s nekim od najvećih redatelja današnjice, poput Wesa Andersona u filmu Asteroid City i Bradleyja Coopera u filmu Maestro.

Dala je glas i u crtiću 'Inside Out 2', a pojavit će se i u novom filmu franšize 'Hunger Games'. Usto, bavi se i glazbom.

Caleb McLaughlin

Jedan od najpodcjenjenijih glumaca mlade postave, Caleb McLaughlin, pružio je izvanrednu izvedbu u drami Concrete Cowboy (2020.). U filmu glumi problematičnog tinejdžera koji se povezuje s otuđenim ocem (Idris Elba) kroz jedinstvenu supkulturu urbanih kauboja u Philadelphiji. Film je dobio pohvale kritike, a McLaughlinova uloga istaknuta je kao posebno dirljiva.

Natalia Dyer

Natalia Dyer je, osim uloge odlučne Nancy, ostvarila zapaženu glavnu ulogu u indie komediji Yes, God, Yes (2019.). Glumi Alice, katoličku tinejdžericu koja počinje preispitivati svoju vjeru i seksualnost nakon bezazlenog online razgovora. Film je hvaljen zbog duhovitog i iskrenog pristupa temi odrastanja.

Joe Keery

Joe Keery je svojim šarmom Stevea Harringtona pretvorio u jednog od omiljenih likova, a tu je svestranost prenio i na druge projekte. U blockbusteru Free Guy (2021.) glumio je uz Ryana Reynoldsa, dok je u petoj sezoni hvaljene serije Fargo pokazao svoju dramsku stranu u ulozi ambicioznog, ali nesposobnog zamjenika šerifa.

Gaten Matarazzo i Noah Schnapp

Gaten Matarazzo (Dustin Henderson) odavno je dokazao svoj talent na kazališnim daskama. Prije i tijekom snimanja serije Stranger Things, nastupao je u broadwayskim hitovima poput mjuzikla Sweeney Todd. Na filmu se istaknuo u tinejdžerskoj komediji Honor Society (2022.), gdje je ponovno pokazao svoj dar za humor i šarm.

Noah Schnapp (Will Byers) svoju je karijeru započeo i prije ulaska u Upside Down. Debitirao je u filmu Stevena Spielberga Most špijuna, a posudio je glas ikoničnom liku Charlieja Browna u animiranom filmu Snoopy & Charlie Brown: Peanuts Film (2015.), dokazavši svoj talent još u najranijoj dobi.