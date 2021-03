Umirovljeni vozač iz Zagreba Ilija M. (57) dugogodišnji je obožavatelj pjevačice Nine Badrić (48). Na njezinim koncertima je bio uvijek u prvim redovima, ali opsjednutost pjevačicom postala je intenzivnija u kolovozu 2018. Dvije godine nakon dobio je kaznenu prijavu za nametljivo ponašanje, zbog čega je danas bio u Općinskom kaznenom sudu u Zagrebu, piše Jutarnji list.

POGLEDAJTE VIDEO: Glazbenici u pandemiji

Tužiteljstvo za opsjednutog obožavatelja traži osam mjeseci zatvora i tri godine uvjetne kazne. Ilija se branio da je ovo sve jedan veliki nesporazum, misleći na izjave da je Nini dolazio pod prozore stanova i hotela, što u Zagrebu, to i u drugim gradovima Hrvatske gdje je pjevačica u tom trenutku boravila. Pratio ju je i po trgovinama.

- Poslao sam dopis u njezin sandučić u kojem sam tražio od nje da se odredi. Tražio sam odgovore, a nisam ih dobio. Nisam joj narušavao intimu, a ona je pogodila o kome se radi. U Jelsu odlazim već sedam godina, a Ninu pune tri tamo nisam vidio niti sam joj u Jelsi prilazio, a kamoli ju do tamo slijedio. Ali tada se u meni rodila ideja. Samo sam joj htio dati ruže. Napominjem da sam je puno puta na društvenim mrežama branio u svojim komentarima i svaka moja riječ je išla njoj u korist. Sve što sam u životu napisao, napisao sam za Ninu. Sjećam se i da sam jednom objavio na njezinoj stranici pjesmu koju je ona pohvalila pa sam se malo na nju zakačio jer si u tom smislu odgovaramo. Nakon toga njezinu stranicu više nisam mogao vidjeti - rekao je Ilija M.

Što se tiče šetanja pod Nininim prozorom, Ilija se branio da je to bila njegova ruta kretanja.

- Jednom mi je otvorila vrata. Čekao sam je i vidio da je to ona. Ponudio sam joj neke svoje radove, na što mi je odgovorila da ona sama piše pjesme. Ja sam samo htio da ona vidi moj rad jer mi je draga i kao žena i kao glazbenica. S njom sam imao velike zamisli, bez obzira na to bi li to bilo kroz muško-ženski odnos ili onaj profesionalni - ispričao je.

U poštanskom sandučiću joj je također ostavljao poklone.

- I u sandučić sam joj poslao jednu pjesmu koja govori o njoj i da sam zamislio nešto više. Slao sam joj svašta u kaslić, ali ne znam je li to pročitala. Bilo bi mi drago da konačno sazna što mislim o njoj i mislim da netko tko je zaljubljen u nju možda stopira moje poruke - govori Ilija.

Nina je prije pet godina na društvenim mrežama zamijetila muškarca koji joj je često pisao komentare i objavljivao pjesme, a poslije toga srela ga je i uživo.

- Nedugo nakon toga sam na svojim koncertima uz binu uočila starijeg muškarca, izrazito prosijede kose, srednjeg stasa i koji je svojim izgledom odskakao od mlađe publike. Prije dvije godine mi je pozvonio na vrata stana u Zagrebu. Šokiralo me to. Donio mi je neke pjesme, ali se ne sjećam je li išta posebno govorio. Samo je u mene zurio. To me izrazito prestrašilo, osobito jer sam ga prepoznala s koncerata. Rekla sam mu da s njim ne želim nikakav kontakt, da mi prestane nositi pjesme i pisati mi te da mi više ne dolazi jer da ću ga prijaviti policiji - rekla je Nina istražiteljima.ž

U lipnju 2019. snimala je spot u Jelsi, a prije toga imala je koncert na Bolu i susrela je Iliju po izlasku iz hotela.

- Užasno sam se prepala. Nisam mu se obraćala. Nakon toga sam provela nekoliko dana u svojoj kući u Jelsi te sam ga primijetila kako sjedi na zidiću ispred kuće - otkrila je Nina Badrić, koja je Iliju zamolila da je prestane pratiti.

Prijavila ga je policiji i tražila zaštitu za vrijeme odmora na Hvaru, ali Ilija ju je slijedio i u Zagrebu.

- Osim što je često hodao mojom ulicom, išao je u iste dućane kao i ja, trčao je mojom ulicom i cijelo vrijeme zurio u moje prozore. Bila sam užasno uznemirena i prestrašena. Zatvarala sam prozore da me ne vidi, a najviše me uznemirilo što je doznao moje adrese. Pogledala sam njegov profil na Facebooku. Bio je prepun mojih slika i pjesama. Jezivo. Kulminacija je bila u srpnju i kolovozu 2020. kad sam ga vidjela na zidiću u Jelsi preko puta moje kuće. Ništa nije puno govorio, već je samo zurio u mene staklenim pogledom - ispričala je.