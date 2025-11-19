Obavijesti

'GORI SVE'

Obožavatelji u deliriju! Jakov Jozinović predstavio svoju prvu pjesmu, evo kad će je lansirati!

Piše Franka Bučar,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Bane T. Stojanovic

Nakon brisanja gotovo svih objava na Instagramu, mladi Vinkovčanin iznenadio je fanove najavom svog debitantskog singla 'Polje ruža'

Instagram je 'eksplodirao' nakon što je mladi Vinkovčanin Jakov Jozinović, regionalna viralna senzacija, izbrisao gotovo sve svoje objave. Pratitelji su ostali zbunjeni, nagađalo se o rebrandingu, pauzi ili novom projektu, a onda je stigla potvrda koja je pokrenula euforiju.

Jakov je tišinu na profilu prekinuo prvom velikom najavom u karijeri. Predstavio je svoj debitantski singl 'Polje ruža', uz kratki isječak iz spota koji je odmah izazvao lavinu entuzijazma. U opisu je otkrio i detalje premijere. Pjesma će se od četvrtka moći čuti na Bravo! radiju i svim radijskim postajama u regiji, dok u petak stiže na YouTube i digitalne platforme.

Čim je objava osvanula, uslijedila je prava invazija reakcija. Javile su se i velike zvijezde poput Aleksandre Prijović, Đane Smajo, Matije Cveka i Minee, dajući mu punu podršku.

Komentari oduševljenih fanova samo su dokaz da je Jakov već postao fenomen: 'Internet će se urušit!', 'Gori sve!', 'Ovo će biti hit godine!', 'To smo čekali!', 'Spremi se, regijo!'.

Foto: Bane T. Stojanovic

