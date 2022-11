Obožavatelji uvjereni da su se Eva Mendes i Gosling vjenčali, i to sve zbog jednog detalja

Glumica i poduzetnica Eva Mendes (48) je posljednjom objavom na Instagramu dala naslutiti da su ona i Ryan Gosling (42) napravili novi korak u dugogodišnjoj vezi.

Mendes je objavila fotografiju na kojoj pozira u žutom topiću, a dio lica je pokrila rukom. Na njenom lijevom zapešću nalazi se tetovaža s natpisom 'de Gosling' - oblik koji se u španjolskoj kulturi koristi kako bi se spojilo ženino prezime s onim njezinog supruga nakon vjenčanja.

Foto: Instagram

Evin prijatelj ju je u komentarim pitao je li to nova tetovaža.

- Stara je, vidio si ju puno puta. Volim te f - odgovorila je Eva.

Foto: MICHAEL DALDER/REUTERS/PIXSELL

U rujnu je podijelila fotografiju na kojoj se također vidjela ista teotvaža dok je rukom pokazivala divlje cvijeće. Već tada su mnogi zaključili da je to znak da su Gosling i Mendes izrekli sudbonosno 'da'.

Foto: Hubert Boesl/DPA

Podsjetimo, Ryan i Eva već su 11 godina zajedno i odlučili su svoju vezu držati privatnom. Par ima dvije kćeri, Esmeraldu (8) i Amadu (6).

Mendes i Gosling upoznali su se na snimanju filma 'Grijesi očeva' (The Place Beyond the Pines) 2011., u kojem su glumili par s bebom.

Foto: 24sata student

Njihova kemija na ekranu prerasla je ljubav u stvarnom životu. Nedugo nakon završetka snimanja filma par je viđen u romantičnoj atmosferi u Parizu.

