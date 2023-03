Obožavateljica otkrila da joj je mama išla u školu s Pascalom: 'Obećao ju je voditi na Oscare'

Foto: GUNGLIELMO MANGIAPANE7REUTERTS/TIK TOK

Ne samo što je fanove osvojio svojim ulogama u popularnim serijama 'Igre prijestolja' i 'The Last Of Us', već ih je sada opet 'zaludio' kada su se pojavile njegove fotke iz mladosti

Na društvenim mrežama dijeli se srednjoškolska fotografija zvijezde serije 'The Last Of Us', Pedra Pascala (47), a sve zbog objave videa jedne korisnice Tik Toka koja je podijelila s javnosti da je njena majka išla u školu s poznatim glumcem. POGLEDAJTE VIDEO: - Svaki put kad se sjetim da je moja mama bila prijateljica s Pedrom u srednjoj školi - napisala je u opisu, a video je već prikupio preko 14, 4 milijuna pregleda. Glumac je pohađao Orange County School of the Arts i diplomirao je 1993., a u godišnjaku je napisao dugu poruku njenoj mami. Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL - Zadrži ovo. Obećaj da me nećeš zaboraviti i da ćeš biti moj prvi spoj na dodjeli Oscara - pisao joj je tada. Obožavatelji su potpuno oduševljeni ovim otkrićem, a jedan je korisnik komentirao da Pedro kao da je i tada već znao da će biti slavan. Foto: HBO/Warnerbros - Jesu li ostali u kontaktu? Kako da ih ponovno spojimo? - pitali su se drugi No Pascal nije popularan samo na TikToku, njegove fotke iz srednje škole kruže društvenim mrežama, a fanovi pišu kako se nije puno promijenio te da je i tada bio kako mu uvijek pišu - 'presladak'. Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL