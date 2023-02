Ljubitelj androginih stilova i retro krojeva: Kako je Pedro Pascal postao ikona mode

Tijekom premijere nove sezone Mandalorijanca, sve popularniji glumac Pedro Pascal odjenuo je atraktivnu retro formulu - malu pletenu vestu smeđeg tona i hlače u boji koralja. Vestu potpisuje jako cool brend, Acne Studios, kojeg obožava kreativna ekipa diljem svijeta. Ovo je samo jedan u nizu outfita koje 47-godišnjak bira za javna pojavljivanja, a koja otkrivaju njegov kreativni smisao za modu.

Postoji niz Instagram profila koji prate njegov stil, jer Pedro je postao svojevrsna modna ikona, glumac koji glumi u super popularnim serijama te istovremeno ima taj cool izričaj.

Odjeća koju nosi postaje hit, što ga čini modnim uzorom raznih generacija. Pritom se zvijezda serije 'The Last Of Us' uklapa u priču o vintage stilovima, koje danas pronalazimo u second hand dućanima, ali i o novoj robi koja djeluje kao da je iz nekih minulih vremena. Pletenina je jedan od tih elemenata i to baš u toj specifičnoj, smeđoj nijansi.

Osim smeđe, glumac nosi i pleteninu blistave nijanse, dan nakon premijere odjenuo je srebrni kardigan. Gostovao je na BBC-ju te za prigodu odabrao još jedan trendovski komad, vestu na kopčanje voluminozne forme.

Ujedno bira moćne boje - nedavno je nosio bluzu tamnije ljubičaste nijanse. Eteričan kroj potpisuje jedan od top talijanskih brendova koji diktira mnoge trendove, jer glumac zna koga bira. Bluzu je osmislila modna kuća Valentino, odnosno kreativni direktor Pierpaolo Piccioli.

No, ne bira samo atraktivne modne formule, ponekad je to jednostavno tamno odijelo, uz također tamnu retro dolčevitu.

Kad nije crna u fokusu, onda je tamno zelena, naročito kad se radi o kompletu - sakoa i finih hlača. Od materijala ističe još jedan retro adut, a to je samt koji ima specifičan sjaj te je bio mega popularan u sedamdesetima.

Poznavatelj je modnih brendova i trendova koje valja pratiti - bomberica je super hit, naročito u satenskom izdanju. Nedavno je odjenuo divnu jaknu s potpisom važnog britanskog brenda Alexander McQueen.

Večernji stil ponekad zahtijeva glamur šljokica, stoga je kaput sa sjajnim aplikacijama dobar odabir za važne prigode i događanja.

Kad poželi nešto super kreativno, vjeruje modnoj kući Prada. Bira košulju koja djeluje kao da je napravljena od dvije, dajući mu kreativan štih.

Tu i tamo inspirira se pidžamama, pa komotne komplete nosi na čarape koje stilski pašu motivu. Kreativac voli neobične modne efekte i uzorke, koji su nerijetko puni boja, nijansi i vizualno atraktivnih elemenata.

Pedro poštuje i trend odijela jarkih tonova, koje kombinira uz street-style hit, super bijele tenisice. Odjeća mora biti udobna, komotna, ali i atraktivna dizajnom, poručuje popularni glumac.

