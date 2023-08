Obožavateljice lude za Igorom Drvenkarom, a on otkriva: 'Ona mi je najveća podrška u životu'

Parni Valjak nedavno je u novoj postavi zapjevao na Danima piva u Karlovcu, a poglede publike u posljednje vrijeme plijeni novi pjevač Igor Drvenkar (31). Otkako je stao na pozornicu s bendom sve je više obožavateljica zainteresirano za njega.

- Ja to doživljavam kao ogromnu podršku što mi je izuzetno bitno pogotovo u ovoj situaciji, ali opet kao što uvijek kažem Valjak je uvijek imao pozitivnu publiku oko sebe i ispočetka sam bio presretan što je upravo ta publika podržala nastavak ove priče. Ono zašto je bend cijeli sretan, a ja pogotovo, je što je tu došlo puno mladih ljudi, nekakve nove publike, nove generacije i to mi je stvarno jako drago - rekao je za IN Magazin.

Foto: Robert Anic/PIXSELL

Igor je tajanstven kada je u pitanju njegov ljubavni status, a priznao je samo da ima puno muških i ženskih osoba u životu koje ga podržavaju. Ipak, otkrio je tko mu je u životu najveći oslonac.

- Mama mi je najveća podrška definitivno, prijatelji, ma bend je najveća podrška prije svega - rekao je Igor i priznao kakve ga žene privlače.

Foto: Dino Stanin/PIXSELL/Ilustracija

- Apsolutno prirodne, najbitnija je neka kemija koja se dogodi u komunikaciji, a dalje je to sve stvar slučaja - objasnio je.

Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL

Osim pozornice, Igoru je strast i kazalište. Obožavatelji ga mogu gledati u mjuziklima kao što su 'Ljepotica i zvijer' i 'Jesus Christ Superstar'

- To mi je jedna velika strast koju uz bend radim naravno onoliko koliko mogu, bend je tu prioritet broj jedan, a kazalište mi je jedna ljubav koju volim održavati - priznao je Igor.