Obračun u 'Survivoru': Zeleni tim za eliminacijsku igru odabrao Dunju i Čedomira

Na kraju plemenskog vijeća zelenih, glasovi timova odlučili su da je Dunja druga nominirana za eliminacijsku borbu u zelenom plemenu, dok je Stefan direktno nominirao Čedomira. S njima će se u eliminacijskoj borbi sučeliti i Iva koja je već ranije odabrana.

Večer u Survivoru donijela je otvoren obračun u zelenom plemenu, a ono što je dugo tinjalo izbilo je na površinu bez zadrške. Rasprava se razvila u više smjerova, od međuljudskih odnosa do procjene karaktera i mjesta pojedinaca unutar grupe, a najviše se govorilo o Stefanu i njegovu odnosu s ostatkom plemena.

Lana je objasnila da problem, prema njezinu viđenju, nije nastao odjednom, nego se nakupljao kroz niz situacija koje su kod dijela ekipe izazvale nelagodu. „Očigledno nije do nas, netko se ne ponaša kako treba i mogli bi možda pričati o tome“, rekla je, ističući da namjera nije bila uništiti nekoga, nego ukazati na ponašanja koja su postala problematična.

Stefan je nominirao Čedomira, objasnivši to riječima: „Smatram da je Čedomir jedini player i strateg u cijelom plemenu i da ima game plan od kada je ušao u ovu igru. Što je sasvim legitimno, ali nije ako se prezentiraš na drugačiji način.” Svoja razmišljanja iznio je i Čedomir, koji nije skrivao da ga Stefanova odluka o nominaciji nije pogodila toliko koliko obrazloženje koje je uz nju došlo.

„Moguće da su ovo jedini argumenti koji si ti smislio”, poručio je u nevjerici Čedomir. Dunja je svoju nominaciju komentirala riječima: „Ne mislim da sam loša za pleme, nego od prvog dana ne pričam sa svima puno, nemam zajedničkih tema, možda je to razlog. Nisam bliska s većinom. Možda gledaju i poligone što je legitimno iako se puno trudim na poligonu. Nisam se ni s kim zbližila tako da im je najlakše da mene odaberu.“

Time je večer završila raspletom koji je potvrdio koliko su odnosi među zelenima ozbiljno narušeni, a kako će se dalje odvijati situacija u plemenu, doznat ćemo u idućim epizodama Survivora.