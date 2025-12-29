Obradom poznate pjesme Martin Kosovec dobio priznanje kao niti jedan mladi pjevač prije

Martin Kosovec, omiljena mlada zvijezda, nastavlja nizati uspjehe. Njegova posveta velikanima Oliveru i Zdenku Runjiću - pjesma 'Majko da li znaš' ušla je u TOP 10 nacionalne ljestvice. Četvrta je to Martinova pjesma u proteklih sedam mjeseci koja se našla u TOP 10, a čak su dvije bile tjednima na prvom mjestu. Martin je na taj način doživio priznanje kakvo do sada niti jedan mladi izvođač nije dobio.

U sedam mjeseci je Martin objavio četiri singla (tri autorske pjesme I jednu obradu) od kojih je singl 'Ti si bila moje sunce', autorice Marije Mirković, ostvarila ovogodišnjih rekordnih 13 tjedana na prvom mjestu TOP 10 hrvatske nacionalne ljestvice. Nakon ovog singla objavio je singl 'Atlas' autorice Bebe Balašević te je i s tim singlom došao na prvo mjesto spomenute TOP ljestvice. Priznanje slušatelja i definicija najboljeg mladog hrvatskog pjevača se nastavila sa singlom “Balada”, autora Ante Pecotića, a savršen završetak godine dočekuje ulaskom na TOP 10 hrvatske nacionalne ljestvice obradom “Majko da li znaš” čime potvrđuje titulu najboljeg mladog pjevača u Hrvatskoj.

Zagreb: Cesarica gala party | Foto: Josip Regovic/PIXSELL

Ovakav neviđeni uspjeh mladog Martina Kosovca potvrđuje da je jedan od najperspektvnijih domaćih pjevača pred kojim je ozbiljna glazbena karijera. Ne čudi stoga pohvale mnogih cijenjenih izvođača koji hvale Martina te u njemu vide nekoga tko će ostati dugo na glazbenoj sceni.



Martin tako dočekuje kraj 2025. godine na najljepši način s priznanjima koji će pamtiti i koji će ostati zapisani u njegovom srcu.

- Nisam na ovaj način pratio što se događa, ali ovako kad pročitam, malo se i prestrašim, a i stvara mi obavezu da dobro pazim kako da ostanem makar blizu ovoga što sam do sada ostvario. Velika mi je čast čuti pohvale ozbiljnih umjetnika s kojima sam se sretao I dijelio pozornicu zadnjih mjeseci. Na meni je dalje da opravdam povjerenje i pohvale koje sam dobio. Zahvaljujem se slušateljima jer su oni odabrali ovakve rekordne rezultate podrške mojim singlovima…O tome jedan mladi pjevač može samo sanjati. Veliko HVALA!' - kaže Martin.

Foto: Tomislav Marić

Da podsjetimo, posljednji singl, pjesma 'Majko da li znaš' objavljena je povodom 78. rođendana jedinstvenog Olivera Dragojevića, riječ je jednoj od pjesama iz ogromnog opusa koji je Oliver realizirao sa Zdenkom Runjićem, jednim od najcjenjenijih hrvatskih autora u povijesti hrvatske pop glazbe, a koji je zasigurno najviše obilježio Oliverov pjevački izričaj.

Martin je pjesmu donio na njemu svojstven i prepoznatljivo emotivan način. Novo ruho starog hita aranžmanski i produkcijski potpisuje producent Dragan Brnas Fudo. Pjesma je u ovoj Martinovoj verziji dobila malo suvremeniji zvuk, prilagodila se njegovom vokalu, ali i dalje ističe sve vrline dobro poznate originalne verzije.