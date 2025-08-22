Obavijesti

VIDEO Poslušajte 'Baladu', novu pjesmu Martina Kosoveca...
Foto: Tomislav Marić

Večeras će pobjednik posljednjeg hrvatskog izdanja showa The Voice nastupiti revijalnoj večeri posvećenoj legendarnom Vinku Coci. a Martin će premijerno uživo izvesti 'Baladu' 23. kolovoza u Šibeniku

Dan prije nego što će nastupiti na festivalu Dalmatinske šansona Šibenik, Martin Kosovec je objavio novi singl 'Balada' koji će vjerojatno vrlo brzo postati rado slušana pjesma, kao i njegove prethodne uspješnice 'Atlas', 'Ti si bila moje sunce', 'Stigma' i 'Maštarija'.

S prethodna dva singla Martin je postigao što nitko u Hrvatskoj do sada nije - popeo se na sami vrh domaće top liste s dva uzastopna singla koji su samo zamijenili jedan drugoga na prvome mjestu.

Foto: Tomislav Marić

Mladi pjevač, u vjeri da će se publici nova pjesma svidjeti, možda obori još jedan rekord i postane jedini pjevač u Hrvatskoj koji se samostalno s čak tri pjesme našao na pozicijama nacionalne glazbene top ljestvice. Njegov prethodni singl 'Atlas' trenutno se nalazi na 2. mjestu top liste, dok se hit 'Ti si bila moje sunce', koji je nevjerojatnih 13 tjedana čvrsto držao tron, trenutno nalazi na 9. mjestu.

Večeras će pobjednik posljednjeg hrvatskog izdanja showa The Voice nastupiti revijalnoj večeri posvećenoj legendarnom Vinku Coci. a Martin će premijerno uživo izvesti 'Baladu' 23. kolovoza u Šibeniku na ovogodišnjem izdanje festivala Dalmatinska šansona Šibenik.

- U kratkoj karijeri sam imao puno lijepih iznenađenja, a taj bih trend volio nastaviti. Dogovorio sam se sa sobom da od ‘Balade‘ ne očekujem puno, pa ako me opet iznenadi dobra prihvaćenost pjesme bit će još ljepše nego do sada. Pjesma mi se izuzetno sviđa, pronašao sam se u njoj, ljude koji su radili na pjesmi dobro poznajem i iskreno vjerujem da će se mnogima svidjeti kao i meni. Veselim se izvesti ju uživo svakom prilikom koju ću imati. Neizmjerno sam zahvalan svima koji me podržavate i veselite se mom uspjehu zajedno sa mnom. Vidimo se prvom prilikom - rekao je Martin povodom objave novog singla.

Foto: Tomislav Marić

