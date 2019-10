Sevu su iz škole prijavili deset puta za zanemarivanje djeteta

Točno je da sam taj petak bio s gospodinom Kojićem kad je išao po dijete. A zašto sam bio? Pa možda jer se družimo privatno, možda smo se sreli, pa postoji sloboda kretanja, kaže nam Severinin odvjetnik Denis Husein.

Upravo taj petak, 11. listopada, Severina Kojić je na konferenciji za novinare istaknula kao dan kad su učiteljice škole navodno zlostavljale njezina sina. Odvjetnik Husein kaže da je jedina istina o onome što se dogodilo ona koju je iznijela Severina.

- Sve ostalo su insinuacije i laži - kaže Husein.

Škola u kojoj je bilo navodno nasilje inače je jedna od najuglednijim obrazovnih institucija u zemlji. Pohađaju je djeca veleposlanika, uglednika i javnosti poznatih ljudi iz svijeta sporta i estrade. Doznali smo da se ondje školovalo i dijete Severinina odvjetnika Huseina.

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

- To je nebitno. Radi se o privatnoj stvari. Nemojte mene u to petljati. Moj život je privatna stvar - rekao nam je Husein. Prema našim informacijama, Severinu je škola desetak puta prijavljivala Centru za socijalnu skrb i Gradskom uredu za obrazovanje zbog zanemarivanja djeteta. Pitali smo odvjetnika ima li o tome saznanja. On kaže: “Postoje, bilo je prijava”.

Sve smo navode provjerili i kod ravnateljice Ljiljane Klinger, koju je Severina javno prozvala. Pitali smo je da li je istina da je prijavila Severinu zbog zanemarivanja djeteta pa kaže:

Foto: Igor Soban/PIXSELL

''Na ovo pitanje ne mogu odgovoriti jer nije usmjereno na dobrobit djeteta”. Pitali smo može li nam potvrditi informacije koje smo doznali od roditelja, da ovo nije prvi put da je problem oko preuzimanja Severinina djeteta, te da ga je odvela iz škole u prirodi prije povratka svih učenika.

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

- Ne bih komentirala - kaže nam suzdržano. Zanimalo nas je dolazi li Severina često po sina ili rijetko, kako su primijetili roditelji, te je li potpisala takozvanu pick up listu, za koju otac Milan Popović tvrdi da nije potpisala, a prema kojoj, uz njih dvoje, još navodno četiri osobe smiju preuzeti dijete.

- Nemam komentara jer su sudski procesi u tijeku - kaže nam ravnateljica. Iako nam na ni jedno pitanje nije potvrdno odgovorila, ništa nije ni opovrgnula.