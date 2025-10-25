'Očajna kućanica' Teri Hatcher progovorila o gubitku nevinosti: 'Nisam znala što je kondom'

Glumica Teri Hatcher, najpoznatija po ulozi Susan Mayer u 'Očajnim kućanicama', otvoreno je progovorila o gubitku svoje nevinosti.

U novoj epizodi svog podcasta Desperately Devoted objavljenoj u četvrtak, 23. listopada, Hatcher (60) otkrila je da nije znala mnogo o seksu kada je prvi put došlo do toga, piše People.

Hatcher, koja vodi podcast zajedno sa svojom kćeri iz stvarnog života, Emerson Tenney (27), i svojom kćeri iz serije Kućanice, Andreom Bowen (35), priznala je: “Nisam znala što je kondom.”

“Mislim da sam se prvi put seksala kao srednjoškolka u kući svojih roditelja, na njihovom vodenom krevetu,” rekla je glumica, dodajući kako misli da je u školi nešto naučila o kondomima, ali nije znala što su ni kako izgledaju.

Glumica se prisjetila: “Pa sam pretraživala ladice svojih roditelja kako bih vidjela postoji li tamo nešto, i do današnjeg dana ovo nikome nisam ispričala.”

“Pronašla sam tu stvar, bijelu, gotovo poput flastera, ali deblju od flastera,” nastavila je, dodajući da je bila dugačka otprilike desetak centimetara i “dolazila u plastici,” kao nešto “što bi odmotao.”

Hatcher je priznala: “U glavi mi je bilo da to možda staviš na vrh penisa kako bi spriječio da nešto iscuri. Toliko sam bila neiskusna kada je riječ o seksu.” Na kraju se odlučila ne koristiti taj misteriozni predmet iz ladice, odrekavši se zaštite.

“Nisam nabavila kondom, pa ga nisam ni koristila,” rekla je svojim suvoditeljicama, tvrdeći kako ne misli da je njezin tadašnji partner donio kondom, ali je priznala da se “ne može sjetiti.”

Hatcher je podijelila: “Samo znam da imam sreće što sam izvukla živu glavu. Sretna sam što sam danas ovdje i mogu o tome govoriti. Ako zaista analiziramo moju seksualnu povijest, ona je puna pogrešaka."