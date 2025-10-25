Obavijesti

Show

Komentari 1
SASVIM ISKRENO

'Očajna kućanica' Teri Hatcher progovorila o gubitku nevinosti: 'Nisam znala što je kondom'

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
'Očajna kućanica' Teri Hatcher progovorila o gubitku nevinosti: 'Nisam znala što je kondom'
Hannah Montana: The Movie World Premiere - Hollywood | Foto: NPX/Press Association/PIXSELL

Zvijezda serije 'Očajne kućanice' rekla je da nije koristila zaštitu tijekom seksa na vodenom krevetu svojih roditelja. Dodala je da je njezina seksualna povijest "puna grešaka"

Glumica Teri Hatcher, najpoznatija po ulozi Susan Mayer u 'Očajnim kućanicama', otvoreno je progovorila o gubitku svoje nevinosti.

U novoj epizodi svog podcasta Desperately Devoted objavljenoj u četvrtak, 23. listopada, Hatcher (60) otkrila je da nije znala mnogo o seksu kada je prvi put došlo do toga, piše People

Hatcher, koja vodi podcast zajedno sa svojom kćeri iz stvarnog života, Emerson Tenney (27), i svojom kćeri iz serije Kućanice, Andreom Bowen (35), priznala je: “Nisam znala što je kondom.”

TERI HATCHER Kućanica se pohvalila linijom: 'Napokon se osjećam ugodno'
Kućanica se pohvalila linijom: 'Napokon se osjećam ugodno'

“Mislim da sam se prvi put seksala kao srednjoškolka u kući svojih roditelja, na njihovom vodenom krevetu,” rekla je glumica, dodajući kako misli da je u školi nešto naučila o kondomima, ali nije znala što su ni kako izgledaju.

Glumica se prisjetila: “Pa sam pretraživala ladice svojih roditelja kako bih vidjela postoji li tamo nešto, i do današnjeg dana ovo nikome nisam ispričala.”

“Pronašla sam tu stvar, bijelu, gotovo poput flastera, ali deblju od flastera,” nastavila je, dodajući da je bila dugačka otprilike desetak centimetara i “dolazila u plastici,” kao nešto “što bi odmotao.”

ZVIJEZDA 'KUĆANICA' Teri Hatcher izbacili s aplikacije za online upoznavanje: 'Ni ne trebam muškarca, imam mačku'
Teri Hatcher izbacili s aplikacije za online upoznavanje: 'Ni ne trebam muškarca, imam mačku'

Hatcher je priznala: “U glavi mi je bilo da to možda staviš na vrh penisa kako bi spriječio da nešto iscuri. Toliko sam bila neiskusna kada je riječ o seksu.” Na kraju se odlučila ne koristiti taj misteriozni predmet iz ladice, odrekavši se zaštite.

“Nisam nabavila kondom, pa ga nisam ni koristila,” rekla je svojim suvoditeljicama, tvrdeći kako ne misli da je njezin tadašnji partner donio kondom, ali je priznala da se “ne može sjetiti.”

Hatcher je podijelila: “Samo znam da imam sreće što sam izvukla živu glavu. Sretna sam što sam danas ovdje i mogu o tome govoriti. Ako zaista analiziramo moju seksualnu povijest, ona je puna pogrešaka."

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
'Zabranjena ljubav' počela se emitirati na današnji dan: Evo gdje su danas glumci iz serije
HIT SAPUNICA

'Zabranjena ljubav' počela se emitirati na današnji dan: Evo gdje su danas glumci iz serije

Od prve epizode koja je izašla 25. listopada 2004. godine snimilo se četiri sezone s 805 epizoda. Kroz seriju smo pratili zabranjenu ljubav između brata i sestre blizanaca koje su razdvojili na dan rođenja
FOTO Ivana Knoll objavila novu fotku. Evo kako je izgledala kad su je paparazzi uhvatili na plaži
RIJETKE FOTKE BEZ FILTERA

FOTO Ivana Knoll objavila novu fotku. Evo kako je izgledala kad su je paparazzi uhvatili na plaži

Najpoznatija hrvatska navijačica postala je DJ-ica. Redovito objavljuje fotografije s gaža, a mnogi su primijetili da je dosta bujnija nego prije. Rijetke fotografije Ivane Knoll bez filtera snimljene su u rujnu 2023. godine u Španjolskoj. Pogledajte kako je prije nepune dvije godine izgledala, a kako izgleda danas
FOTO Sjećate li se fatalne 'Žene od sultana'? Evo kako danas izgleda poznata crnokosa cajka
POHARALA REGIJU PA NESTALA

FOTO Sjećate li se fatalne 'Žene od sultana'? Evo kako danas izgleda poznata crnokosa cajka

Tijana Em, pravo ime Tijana Milentijević, stekla je veliku popularnost pjesmom "Žena od sultana"

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025