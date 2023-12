Ocu Britney Spears amputirali su nogu: 'Ona radi na iscjeljenju i ne planira se pomiriti s njim'

Otuđenom ocu pjevačice Britney Spears, 71-godišnjem Jamieju Spearsu, prošli je mjesec amputirana noga.

- Imao je operaciju koljena zbog čega je došlo do užasne infekcije - rekao je izvor za Page Six. Spears je imao nekoliko neuspješnih operacija što je rezultiralo amputacijom.

Britney ne razmišlja o kontaktu s ocem

Još prije dva mjeseca Page Six je izvijestio da je ozbiljno bolestan te se nalazi u zaraznoj bolnici. Zbog ovih zdravstvenih problema koji su proizašli iz zamjene koljena sredinom 2000-ih Spears je izgubio više od 10 kilograma.

Međutim, Britney ne razmišlja kontaktirati oca kako bi popravila njihov loš odnos prije nego što može biti prekasno, kako je potvrdilo više izvora.

- Britney radi na svom iscjeljenju i nema se u planu pomiriti s ocem - izjavio je jedan.

Otac ju je prisiljavao na rehabilitaciju i trošio je njen novac

Naime, pjevačica se otuđila od oca tijekom borbe za ukidanje skrbništva pod koje ju je stavio 2008. U svojim nedavnom objavljenim memoarima 'The Woman in Me' detaljno je opisala kako je kontrolirao njezine osobne i financijske odluke, prisiljavao ju da ide na rehabilitaciju te trošio njezine novce. Sudac je ukinuo skrbništvo 2021.

Pjevačica je također bila u svađi sa svojom majkom Lynne Spears tijekom svoje bitke za skrbništvo, ali se pomirila s njom početkom ove godine.