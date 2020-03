Od '365' do pobjednika Dore: Zbog glazbe si je lomio vilicu...

Omišljanin Damir Kedžo (32) pobjednik je ovogodišnje Dore, a hrvatski glazbenik svoju je karijeru započeo kad je imao 16 godina. I dok će njegova pjesme 'Divlji vjetre' zapaliti Nizozemsku, mnogi se sjećaju one prve s kojom se proslavio.

Bilo je to u reality showu 'Story Super Nova' kad je sa svojim kolegama Sašom Lozarom i Tinom Samardžićem osnovao grupu 'Saša, Tin i Kedžo', a hit '365' oborio je hrvatske glazbene ljestvice. Čak šest tjedana bio je na prvom mjestu top liste.

Zanimljivo je kako se Kedžo u djetinjstvu uopće nije htio baviti glazbom, razmišljao je o tome da postane ginekolog, a kao mladić imao je i operaciju čeljusti jer nije mogao izgovarati riječi niti žvakati pravilno. Zbog toga se odlučio na operaciju nakon koje nije mogao pričati mjesec dana, a oporavljao se ukupno tri mjeseca.

Nakon raspada benda 2005., Damir je uzeo kratku pauzu te se na scenu vratio nekoliko godina kasnije.

Nakon faze sa Sašom i Tinom, prošao je turbulentno razdoblje puno uspona i padova te borbe s predrasudama. Kaže kako je morao svima dokazati da zna pjevati.

- Možda sam treba uči u sve to kasnije. Malo mi fali opijanje na klupicama, maturalac... Ali opet, ništa ne može nadomjestiti životnu školu koju sam prošao - rekao je Kedžo.

Osim pjevačkih sposobnosti, Kedžo se okušao i u glumačkim ulogama. Tako se pojavio u mjuziklu 'Joseph and the Amazing Technicolor Dreamcoat' u dvostrukoj ulozi Benjamina i Potiphara, a osvojio je i nagrada hrvatskog glumišta za velika ostvarenja mladih umjetnika u mjuziklu i opereti i to za ulogu biskupa Hudija u mjuziklu 'Crna kuća'. Publika ga je imala prilike gledati i u mjuziklu 'Pacijenti' 2016. godine.

- Mjuzikli su jako zabavna forma, ljudi se smiju, a to nam je prijeko potrebno - izjavio je pjevač jednom prilikom.

Uloga u mjuziklima i pjevačke sposobnosti dovele su ga i do pobjede treće sezone u showu 'Tvoje lice zvuči poznato', a prošle godine smo ga gledali i u showu 'Ples sa zvijezdama' gdje mu je partnerica bila Helena Janjušević.

