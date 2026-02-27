Od bajkovitog vjenčanja do medijskog rata: Turbulentna priča Petera Andrea i Katie Price

Peter Andre, britansko-australski pjevač ciparskog podrijetla, i Katie Price, britanska manekenka i medijska ličnost, sredinom 2000-ih bili su jedan od najeksponiranijih parova na svijetu. Njihova romansa, rođena pred televizijskim kamerama, prerasla je u brak iz bajke, no ubrzo se pretvorila u jedan od najdužih i najgorčih medijskih ratova na britanskoj javnoj sceni. Priča je to o vrtoglavom usponu, još bržem padu i konačnom, neočekivanom primirju koje je uslijedilo nakon gotovo dva desetljeća javnih optužbi.

Peter James Andrea, rođen 27. veljače 1973. u Londonu, odrastao je u Australiji, gdje je i započeo glazbenu karijeru. Sredinom devedesetih postigao je globalni uspjeh hitovima poput "Flava" i "I Feel You", no pjesma koja mu je obilježila karijeru bila je "Mysterious Girl". Nakon što mu je popularnost početkom novog milenija počela jenjavati, povratak pod svjetla reflektora osigurao mu je reality show "I'm a Celebrity... Get Me Out of Here!" 2004. godine.

Upravo je u australskoj džungli upoznao Katie Price, tada poznatiju pod pseudonimom Jordan. Kemija između njih bila je očita, a njihova romansa pred kamerama postala je nacionalna senzacija koja je Andrea ponovno vinula u vrhove glazbenih ljestvica. Po izlasku iz showa, ponovno objavljena "Mysterious Girl" dosegnula je prvo mjesto britanske top-liste.

Ljubavna priča okrunjena je 10. rujna 2005. godine raskošnim vjenčanjem u dvorcu Highclere, lokaciji kasnije proslavljenoj serijom "Downton Abbey". Mediji su vjenčanje opisivali kao bajkovito; mladenka je stigla u ružičastoj kočiji u stilu Pepeljuge. Par je ubrzo dobio dvoje djece: sina Juniora Savvu i kćer Princess Tiaamii Crystal Esther. Peter je prihvatio i Katieina sina Harveyja iz prijašnje veze.

Njihov zajednički život bio je konstantno pod budnim okom javnosti, ponajviše zahvaljujući nizu vlastitih reality serijala poput "Katie & Peter: The Next Chapter", koji su bilježili svaki njihov korak. Činilo se da žive savršen život, no idila je trajala kraće od očekivanog.

Nakon manje od četiri godine braka, par je u svibnju 2009. objavio da se razilaze, a razvod je finaliziran u rujnu iste godine. Bajka se pretvorila u noćnu moru, a medeni mjesec zamijenili su gorki medijski istupi. Katie je tvrdila da je razlog prekida Peterovo neodobravanje njezina "partijanerskog" načina života, dok su kružile glasine da je Peter sumnjao u njezinu vjernost, što je ona uporno poricala.

Uslijedile su godine međusobnih optužbi, koje su kulminirale s nekoliko sudskih tužbi. Peter Andre je 2011. i 2015. godine dobio sudske bitke protiv bivše supruge zbog klevete, nakon čega mu se morala javno ispričati i isplatiti odštetu. Tenzije su dosegnule vrhunac 2018. godine, kada su djeca Junior i Princess, zbog Katieinih osobnih problema, prešla živjeti s ocem. Ta je odluka godinu kasnije potvrđena i sudskim nalogom.

Iako su oboje nastavili sa svojim životima – Peter se 2015. oženio liječnicom Emily MacDonagh, s kojom ima troje djece, a Katie je imala još nekoliko brakova – njihov javni sukob nije jenjavao. U kolovozu 2025. godine, Peter je prekinuo, kako je rekao, "šesnaest godina šutnje" i na Instagramu objavio oštru izjavu, optuživši bivšu suprugu za "neprestane laži" o dobrobiti njihove djece.

- Radi dobro dokumentiranih razloga, i zbog njihove sigurnosti, Junior i Princess došli su pod moju skrb 2018. godine i ostali sa mnom dok nisu postali punoljetni - napisao je Andre onda.

Kada se činilo da je pomirenje nemoguće, prije nekoliko dana dogodio se potpuni preokret. Par je iznenadio javnost zajedničkom izjavom u kojoj su objavili da su postigli pravni i osobni dogovor o prekidu svih sukoba. Izvori bliski paru otkrili su da su upravo djeca, sada već odrasli ljudi, bila ključni faktor u odluci da se zakopaju ratne sjekire.

- Oboje smo usredotočeni na stvaranje mirnog okruženja za našu djecu. Postigli smo zajednički dogovor, pravno i osobno, potvrđujući da nijedno od nas neće negativno govoriti o onom drugom u budućnosti. Nadamo se da je ovo početak pozitivnog odnosa - stajalo je u priopćenju.